Baleares fue la comunidad que más creció en 2016 y La Rioja, la más rezagada

Todas las comunidades autónomas de España vieron crecer su PIB con fuerza en 2016. La economía del conjunto del Estado avanzó el 3,3%. Pero la aportación a ese repunte llegó de forma muy distinta según las regiones. Destacó Baleares: con un sólido avance del 3,8% se consolidó como la primera de España en crecimiento. Le siguieron empatadas Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla y León, todas con el 3,6%. A la cola del crecimiento del PIB se quedó La Rioja, muy rezagada con respecto a la media y al resto de autonomías, avanzó el 1%.

El 2016 fue un año en todo caso de fuerte crecimiento en prácticamente toda España. "15 de los 19 territorios regionales [comunidades autónomas, Ceuta y Melilla] registraron crecimientos en volumen de su PIB superiores al de la UE-28 (que fue del 1,9%)", recuerda el Instituto Nacional de Estadística. Con respecto a la media española, del 3,3%, siete comunidades se colocan por encima (Baleares, Cataluña, Madrid, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha); tres ligeramente por debajo, aunque con crecimientos superiores al 3% (Murcia, Navarra y Canarias); y nueve, por debajo: País vasco, Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Asturias, Melilla, Ceuta y La Rioja.

En general, la costa mediterránea y las islas aceleran más, en parte gracias al tirón del turismo. Baleares es la gran vencedora del crecimiento tanto en el avance del 2016 como en la mejora con respecto al año anterior: subir el 3,8% significa crecer 1,5 puntos más que en el 2015. En ese empuje le sigue Aragón, que acelera el crecimiento un punto y Castilla y León, con 0,9 puntos más de acelerón en un año. En cambio, con respecto a la cifra registrada en 2015, moderan su crecimiento Murcia (el año pasado su PIB subió el 6,20% y este año, el 3,20%) y La Rioja, que solo avanza el 1% y en 2015 lo hacía el 2,9%.

Todos esos cambios arrojan una tabla de crecimientos del PIB bien distinta de la de 2015. Murcia, que se había colocado la primera aquel año, ahora baja a la mitad del ranking. País Vasco, que estuvo en tercera posición, en 2016 cayó a la décima posición. En buena medida, porque Canarias escala de la penúltima posición a la novena. Y La Rioja se convierte en la más rezagada, cuando antes tenía una cómoda posición media.

Madrid se mantiene al frente del PIB per cápita

La España de las dos velocidades no queda muy reflejada en el crecimiento del PIB de 2016. Pero cuando se acude al PIB per cápita, la cosa cambia mucho: la división norte-sur sigue muy presente. La media nacional se situó en 24.080 euros y la de la Unión Europea en 29.148 euros por habitante. Siete regiones superaron el registro medio nacional, y tres de ellas, el de la Unión Europea. A la cabeza vuelve a colocarse Madrid, con 32.815 euros por habitante en 2016; seguida del País Vasco (31.784 euros), Navarra (30.006 euros) y Cataluña (28.825 euros). Las regiones con menor PIB per cápita fueron Extremadura (con 16.558 euros por habitante), la ciudad autónoma de Melilla (17.589) y Andalucía (17.790).

De este modo, en términos relativos, el PIB per cápita de Madrid fue un 36,3% superior a la media nacional en 2016, el de País Vasco un 32% y el de Navarra un 24,6% mayor. En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Extremadura se situó un 31,2% por debajo del registro nacional, y los de la ciudad autónoma de Melilla y Andalucía fueron, respectivamente, un 27%, y un 26,1% inferiores a la media de España.

Con respecto a los niveles anteriores a la crisis, en PIB por habitante, ocho regiones habían recuperado e incluso superado el nivel de 2007. Destaca Galicia, que tiene un PIB per cápita 1.072 euros más alto que entonces (el 5,2% por encima) y País Vasco, con un 5% más (1.525 euros). La que más lejos está es Melilla, con 1.837 euros menos por habitante que en 2007, un 9,5% por debajo. Le sigue Canarias, con una bajada del 6,4%, es decir, 1.346 euros.