Cuándo y dónde ver las semifinales de Indian Wells: Alcaraz - Medvedev y Sinner - Zverev
El murciano se enfrenta a Medvedev tras despachar en cuartos a Cameron Norrie | En la final esperará Sinner o Zverev
Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de Indian Wells tras imponerse a Cameron Norrie por 6-3 6-4 en los cuartos. Le espera el ruso Daniil Medvedev, que apeó con solvencia (6-1 7-5) al vigente campeón, Jack Draper, verdugo de Alcaraz en 2025 en el torneo californiano. Medvedev parece estar recuperando el nivel que tenía años atrás, al ganar el torneo de Dubai y llegar a las semifinales de Indian Wells. Con todo, al murciano se le da bien jugar contra el moscovita, ya que tiene un récord de 6-2 contra él. Por el otro lado del cuadro, los números dos y cuatro del mundo, Jannik Sinner y Alexander Zverev, lucharán por un hueco en la final del torneo californiano.
Horario y dónde ver la semifinal entre Alcaraz y Medvedev
Los dos encuentros se jugarán a partir de las 22:30 hora española y se podrán seguir a través de Movistar Plus.
Todos los resultados del Master 100 de Indian Wells
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.