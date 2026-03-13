Ir al contenido
_
_
_
_
Tenis
TENIS | MASTER 1000 DE INDIAN WELLS

Cuándo y dónde ver las semifinales de Indian Wells: Alcaraz - Medvedev y Sinner - Zverev

El murciano se enfrenta a Medvedev tras despachar en cuartos a Cameron Norrie | En la final esperará Sinner o Zverev

Alcaraz, en un momento en el partido ante Norrie.JOHN G. MABANGLO (EFE)
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de Indian Wells tras imponerse a Cameron Norrie por 6-3 6-4 en los cuartos. Le espera el ruso Daniil Medvedev, que apeó con solvencia (6-1 7-5) al vigente campeón, Jack Draper, verdugo de Alcaraz en 2025 en el torneo californiano. Medvedev parece estar recuperando el nivel que tenía años atrás, al ganar el torneo de Dubai y llegar a las semifinales de Indian Wells. Con todo, al murciano se le da bien jugar contra el moscovita, ya que tiene un récord de 6-2 contra él. Por el otro lado del cuadro, los números dos y cuatro del mundo, Jannik Sinner y Alexander Zverev, lucharán por un hueco en la final del torneo californiano.

Horario y dónde ver la semifinal entre Alcaraz y Medvedev

Los dos encuentros se jugarán a partir de las 22:30 hora española y se podrán seguir a través de Movistar Plus.

Todos los resultados del Master 100 de Indian Wells

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Polo clásico de Levi's para hombre. COMPRA POR 21,99€ (45% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_