Cuándo y dónde ver las semifinales de Indian Wells: Alcaraz - Medvedev y Sinner - Zverev

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de Indian Wells tras imponerse a Cameron Norrie por 6-3 6-4 en los cuartos. Le espera el ruso Daniil Medvedev, que apeó con solvencia (6-1 7-5) al vigente campeón, Jack Draper, verdugo de Alcaraz en 2025 en el torneo californiano. Medvedev parece estar recuperando el nivel que tenía años atrás, al ganar el torneo de Dubai y llegar a las semifinales de Indian Wells. Con todo, al murciano se le da bien jugar contra el moscovita, ya que tiene un récord de 6-2 contra él. Por el otro lado del cuadro, los números dos y cuatro del mundo, Jannik Sinner y Alexander Zverev, lucharán por un hueco en la final del torneo californiano.

Horario y dónde ver la semifinal entre Alcaraz y Medvedev

Los dos encuentros se jugarán a partir de las 22:30 hora española y se podrán seguir a través de Movistar Plus.