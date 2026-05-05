Más de la mitad de institutos del plan para introducir ‘mossos’ piden salir de la prueba

Al menos en ocho de los 14 centros se ha votado la petición o solicitado a Educación. La portavoz del Govern dice no tener las cifras de cuántos han dado marcha atrás e insiste en que el plan es “voluntario”

Al menos ocho de los 14 institutos que participaban inicialmente en la prueba piloto para introducir agentes de los Mossos de forma estable en los centros han pedido abandonar el plan. En la mayoría de casos, los claustros han votado mayoritariamente en contra de la iniciativa y, en otros, han sido las propias direcciones quienes lo han solicitado tras constatar la oposición del profesorado. El número podría crecer en los próximos días, ya que hay, al menos, dos institutos más que votarán esta semana si continúan participando en la prueba. Pero el Govern ha optado por no cuantificar este movimiento de oposición y no cifra el número de centros que han solicitado la renuncia. Educación asegura que no informará de este tema hasta diciembre.

La prueba piloto, avanzada por este diario, planteaba desplegar media docena de agentes en 14 centros, todos ellos institutos -aunque dos son instituto escuela y dos centros de FP- ubicados en L’Hospitalet, El Prat, Sabadell y varios de las zonas de Vic, Urgell y el Aran. La idea es que los agentes, que irán de paisano y sin arma, estén de forma estable en los institutos —excepto cuando a un policía le toque cubrir varios centros— y colaboren con los equipos directivos para promover políticas de prevención y mediación de conflictos, y mejorar así la convivencia. Fuentes del Govern aseguran que el plan esta en vigor y se está aplicando en un centro.

La iniciativa surgió a partir de la petición de algún centro puntual, tal y como ha recordado el Govern. La consejera de Educación, Esther Niubó, aseguraba este lunes que alguna dirección “había pedido un apoyo adicional”, ante la situación de conflictividad. “En determinados entornos se dan ciertos conflictos fuera de las escuelas que después se notaban dentro del centro”, apuntó. No obstante, la medida ha generado mucho rechazo en las plantillas, en parte por la forma en que se ha dado a conocer -por la prensa-, y sin una comunicación previa con los sindicatos ni el profesorado. Desde la publicación del plan se han sucedido las protestas en varios centros afectados y ha generado el rechazo de los sindicatos, a puertas del inicio de una oleada de huelgas, casi diaria, durante el mes de mayo.

En varios centros, los profesores se han organizado para convocar claustros extraordinarios y forzar la votación para abandonar el plan. En algunos, las direcciones no han esperado y han solicitado salir, ante el ambiente de rechazo masivo en su centro. Con todo, ocho institutos han manifestado su oposición al plan, aunque dos más lo votarán esta semana. El Departamento de Educación solo reconoció el viernes la salida de dos centros, y la incorporación de uno nuevo, pero ha optado por dejar de informar del plan, hasta que se presenten los resultados de su evaluación, prevista para diciembre.

La consejera portavoz, Sílvia Paneque, no ha revelado cuántos institutos han dado marcha atrás -“No tengo ese dato en estos momentos”-, pero ha insistido en el carácter volutario del plan tanto si se queda solo como piloto como si pasa a ser estructural. “En ningún momento se ha pensado que fuera un recurso impuesto y homogeneo”, ha asegurado. La portavoz ha expresado la voluntad del Ejecutivo de mantenerlo por convencimiento, porque la iniciativa partió de la comunidad educativa y porque es de carácter voluntario. Pero algunos de las direcciones que han pedido la retirada aseguran que fue algo “impuesto”. “No sabía lo de esos centros pero puedo asegurar que el plan es voluntario”, ha asegurado la portavoz.

Paneque no ha analizado qué ocurre en los institutos para que sea necesaria la intervención o mediación de los mossos y ha insistido en que son las direcciones de los centros las que lo piden con carácter preventivo. “Hay direcciones que valoran que medidas de este tipo pueden ser buena para mantener la prevención y evitar que los conflictos vayan a más”, ha reflexionado. La consejera ha revelado que en Girona, cuando estaba al frente de la policía municipal, se desplegó un plan piloto preventivo en un instituto y se acabó extendiendo a todos los de la ciudad. “Sirvió para dirimir conflictos fuera del centro o situaciones de acoso. Esta mirada ayudó al conjunto de la comunidad eduativa”, ha rematado.