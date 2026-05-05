En vivo | Siga la reunión del Consejo de las Américas en México

Los líderes empresariales buscan soluciones ante la parálisis del crecimiento a puertas de la revisión del TMEC en una cumbre de negocios convocada por la organización en la capital mexicana

A las puertas de la revisión del TMEC y con un crecimiento estancado por la falta de inversión, el Consejo de las Américas (COA, por sus siglas en inglés) se reúne este martes en la capital mexicana para encontrar soluciones. Líderes empresariales y varios funcionarios del Gobierno llevarán a debate el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca atraer capital al país y fortalecer el desarrollo y la cooperación en Norteamérica.