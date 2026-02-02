Alcaraz se lleva el mayor premio de la historia del Open de Australia: 2,44 millones de euros por ganar el torneo, un 18,5% más que el año anterior

Carlos Alcaraz está de dulce, y no solo por convertirse en el jugador más joven de la historia en conseguir los cuatro Grand Slam al alzarse con el Open de Australia este domingo, también porque ha recibido el mayor premio en la historia del torneo. El murciano se ha embolsado 4.150.000 dólares australianos, lo que equivale a 2,44 millones de euros, un 18,5% más que lo que ganó el campeón de la edición anterior, Jannik Sinner. Novak Djokovic por su parte ganó 1,26 millones de euros por quedar finalista.

El torneo oceánico ha repartido en esta última edición 111,5 millones de dólares australianos en premios (unos 65 millones de euros), una cifra que supone un incremento del 16 % respecto a 2025: “Esta inversión refleja el compromiso de Tennis Australia de apoyar las carreras tenísticas en todos los niveles, desde las estrellas emergentes hasta los campeones de Grand Slam, y garantizar que este deporte siga siendo sostenible para todos los competidores”, explicó el torneo tras anunciar la subida de los premios. El aumento ha sido significativo, aunque todavía está lejos del US Open, que sigue siendo el Grand Slam que más dinero reparte en premios (Alcaraz ganó 4.250.000 euros por ganarlo en 2025) y Wimbledon (Sinner ganó casi 3,5 millones de euros el año pasado).

Carlitos ya acumula 50,6 millones de euros acumulados en premios en su corta carrera como profesional, al haber ganado el US Open, Wimbledon y Roland Garros dos veces, y ahora, el Open de Australia más ‘generoso’ hasta la fecha. Además, a eso hay que sumarle los 25 títulos del circuito ATP que también ha conquistado. Para poner en perspectiva el rapidísimo éxito del murciano, Nadal, el tenista español con más títulos, ganó en 23 años de carrera profesional 113,7 millones de euros, y Alcaraz ya ronda el ecuador de esa cifra habiendo jugado menos de seis años como tenista profesional.