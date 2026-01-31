Aryna Sabalenka - Elena Rybakina en directo, la final del Open de Australia femenino en vivo
La bielorrusa buscará su tercera corona en Australia, mientras que la kazaja intentará vengar su derrota ante Sabalenka de 2023
Aryna Sabalenka se medirá ante Elena Rybakina en la final del Open de Australia femenino. Ambas llegan jugando un tenis muy dominante, lo que promete una final emocionante y de mucho nivel. Sabalenka intentará ganar su tercer título en Melbourne tras ganar en 2023 y 2024, y después de perder la final en 2025 ante Madison Keys. Por su parte, Rybakina intentará hacerse con el trofeo, vengar su derrota en 2023 ante Sabalenka y convertirse así en la primera kazaja en la historia en lograr levantar el título.
Viejas 'amigas'
Elena Rybakina y Aryna Sabalenka se han visto las caras en 14 ocasiones, con un balance de 6-8 favorable para la bielorrusa. Su último enfrentamiento cayó del lado de Rybakina, en las WTA Finals, mientras que hace tres años ambas protagonizaron la final aquí, en Melbourne, saldándose con triunfo en tres mangas para Aryna.
Sabalenka, intratable
La bielorrusa ganó en Melbourne y se ha plantado en la final de Australia sin ceder un solo set, señal de que también está desplegando su mejor tenis. Ganadora dos veces en la Rod Laver, además de otras dos en Estados Unidos (2024 y 2025), la número uno del mundo busca su quinto cetro de un grande.
Contaba Aryna Sabalenka estos días que suele volver de las vacaciones de final de año “con ocho kilos de más”. Nadie lo diría. La tenista bielorrusa, de 27 años, sigue igual de fina y poderosa que siempre; insultantemente superior a las demás sobre una superficie, el cemento, que ha hecho suya a las bravas y en la que no admite discusión. Ruge otra vez… “¡Warning!”. Le penaliza la jueza por intercalar...
Rybakina, en su 'prime'
Tras olvidar los problemas con su entrenador y ya en plena forma -sistemáticamente se lesionaba- la kazaja está jugando su mejor tenis. Ese que destila con un saque feroz, golpes planos desde el fondo de la pista y cabeza fría. En Australia ha jugado como nunca y veremos si Sabalenka, que lleva años imponiéndose en esta pista y hasta en el tenis mundial, pude dar con el antídoto.
¡Hola a todos!
Un placer estar con todos vosotros para contaros el partido entre Sabalenka y Rybakina, la final del Open de Australia. Sabalenka intentará sumar su tercer laurel en Melbourne tras ganar en 2023 y 2024, y después de perder la final en 2025 ante Madison Keys. Por su parte, Rybakina aspira a convertirse en la primera kazaja en la historia en lograr levantar el título, uno que se le escapó en 2023 al caer ante, precisamente, Sabalenka.
¡Vamos allá!
