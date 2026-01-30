Alcaraz – Zverev, en directo | El alemán reduce distancias ante un Carlitos acalambrado

Tercer 'tie-break' consecutivo

ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 6-6)

Saca Alcaraz para no perder el set, para evitar que el partido se estire hasta la quinta manga.

El sol ya no da en la pista y ya no hace tanto calor, y Carlos sigue con su mejoría física porque ya hace algún sprint. Se anima, levanta el puño, incluso grita. Está volviendo y gana el juego en blanco. Tercer tie-break consecutivo.