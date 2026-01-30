Alcaraz – Zverev, en directo | El alemán reduce distancias ante un Carlitos acalambrado
El tenista de El Palmar vence las dos primeras mangas, pero los calambres le impiden correr en la tercera (6-4, 7-6 y 6-7)
En un duelo de alternativas, Alcaraz ha sabido madurar el primer set, esperar a su momento, para lograr la rotura y llevarse la primera manga. Pero Zverev no ha cedido y ha recuperado su mejor versión, capaz de mover al español desde el fondo de la pista, de ganarse también su primera rotura al resto. Situación que no ha desestabilizado al español, que ha logrado llevarse la manga al ‘tie-break’. Ya en el tercer set, acalambrado, casi sin poder correr, Carlitos ha sacado la chistera y ha sido capaz de jugar casi sin correr, con todo golpes de brazos. Pero con eso no le ha valido para impedir que Zverev se lleve el parcial.
Tercer 'tie-break' consecutivo
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 6-6)
Saca Alcaraz para no perder el set, para evitar que el partido se estire hasta la quinta manga.
El sol ya no da en la pista y ya no hace tanto calor, y Carlos sigue con su mejoría física porque ya hace algún sprint. Se anima, levanta el puño, incluso grita. Está volviendo y gana el juego en blanco. Tercer tie-break consecutivo.
Zverev no cede
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 5-6)
Zverev, de nuevo, vuelve a encontrar en el saque su mejor aliado. Cuando mete los primeros, Alcaraz sufre porque no puede dominar los puntos. Y, aunque se le ve mejoría en el estado físico, las piernas no le dan para llegar a tiempo a las bolas.
Pero tiene dejadas para dar y tomar... Aunque alguna falla, claro (40-15). Y Zverev que no cede. Restará para ganar el set.
Alcaraz estira el set
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 5-5)
- Doble falta de Alcaraz (0-15).
- Intercambio de golpes que Alcaraz no puede resolver. Zverev sube el ritmo (0-30).
- No pone en juego el resto el alemán por dos ocasiones (30-30).
- Saque y derechazo paralelo de Alcaraz (40-30).
- Segundo servicio del murciano, dejada y passing-shot. Juego para Carlitos.
Juego en blanco de Zverev
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 4-5)
Zverev no tiene problemas físicos, pero también empieza a dar atisbos de cansancio. Su recorrido hasta la semifinal en el torneo no ha sido sencillo. Pero se agarra a su servicio, a saques que sacan fuego, y suma un juego en blanco.
Alcaraz sigue en sus trece
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 4-4)
Alcaraz no acaba de encontrar su tenis, condicionado por el estado físico, y se pone en problemas (0-30).
Pero, decíamos, empieza a moverse con un poco más de soltura y ya puede atacar un poco mejor a la pelota, lo que le vale para poner las tablas (30-30). Y para sacar con más fuerza, ya impulsándose un pelo, ya sin hacer todo de brazos. Así, llega y no desaprovecha la ventaja, de nuevo empate.
Zverev no baja el ritmo
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 3-4)
Carlos sigue evolucionando en sus movimientos. Se está destensando... Pero Zverev se refugia en su gran servicio y gana el juego.
Alcaraz se mantiene en pie
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 3-3)
Alcaraz empieza a moverse, pero le falta ritmo, soltura. Debe notar todavía la pierna agarrotada... Y su tenis se resiente. El problema de moverse poco es que no llega a la bola en condiciones ni puede prepararse el golpe. Lo hace todo con los brazos y las manos, y no es sencillo impactar bien a la bola. Él lo consigue en muchas ocasiones porque le sobra el talento, y con eso le vale para alcanzar el Deuce. También la ventaja. También el juego... Es un espectáculo.
Zverev no falla con el saque
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 2-3)
- Saca Zverev y Alcaraz pone un resto cruzado maravilloso. Aunque el alemán saca después con fiereza (15-15).
- Logra Zverev un ace y luego palidece con un derechazo de Carlos (30-30).
- Alcaraz falla una bola fácil a mitad de pista y luego no pone el resto en la pista. Juego del alemán.
Carlitos, parado, asombra
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 2-2)
Juega andando Alcaraz y, a pesar de ello, pone en aprietos a Zverev. Saque de brazos, dejadas y, de vez en cuando, golpes de acero. Pero como no se impulsa, también comete doble falta. Aunque si mete el primero, no necesita correr y puede dominar los puntos. Tanto es así que acaba llevándose de nuevo el saque. Sigue la agonía...
Alcaraz va mejorando...
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 1-2)
Se anima Carlos y trata de encontrar sensaciones, pues empieza a notar que las piernas se le están destensando. Se lanza mensajes positivos que refuerzan desde su área técnica. Quiere acabar con la agonía y empieza hacerlo desde la mente, ya que las piernas no responden. Señal de madurez y de un carácter competitivo superlativo. Y es capaz de poner el 30-30. Saca el puño, va cogiendo color... Pero el juego es para el alemán.
Medio Alcaraz es mucho Alcaraz
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 1-1)
“Es el dedo meñique. ¿Sabes el último pelo de la cabeza?”, se lamenta Alcaraz a su cuerpo técnico. No está bien y no puede correr. Le aconsejan que deje pasar el tiempo, que posiblemente se recupere a tiempo. Pero no tiene pinta de que vaya a ser en este set...
Pero tiene tanto talento y tenis, que es capaz de pegar mandobles para mover al rival y hasta llevarse el juego. Increíble.
Zverev pone la quinta
ALC-ZVE (6-4, 7-6, 6-7 y 1-0)
Alcaraz parece que puede empezar a moverse un poco más. Pero son pequeños pasitos, apenas carreras. Y Zverev huele la sangre, por lo que no afloja. Es su ocasión y él no tiene la culpa de que el rival esté acalambrado.
Zverev se lleva el tercer set
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 6-7)
- Alcaraz, caminando, se lleva el primer punto con un smash sin saltar, solo de brazos (1-0)..
- Zverev pone el primer saque por dos veces y Alcaraz no puede restarlos. Flaquean sus piernas (1-2).
- Saque de brazos y punto y luego minibreak para Zverev (2-3).
- Alcaraz suelta el brazo, pero la pelota no entra (2-4). Son tres horas de partido ya. Y una dejada de Zverev (2-5).
- Y aunque Alcaraz logra superar un punto de set (3-6), el alemán cierra la manga con un buen servicio.
Al 'tie-break'
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 6-6)
La gente ovaciona a Alcaraz porque también ve que algo pasa, que el español no puede correr. Y Zverev lo sufre. Comete una doble falta (0-15) y después palidece cuando Alcaraz, casi sin moverse, caminando, lo mueve y acaba por hacer un golpe ganador (0-30).
Pero Zverev no se rinde. Hace un ace (15-30) y después conecta un buen segundo que Alcaraz no puede responder (30-30). Y, como ya se espera las dejadas, lee las intenciones al rival para ponerse en ventaja y después resolver el juego. Tie-break.
Alcaraz juega sin correr, y también gana
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 6-5)
Desde el box, Samuel López le aconseja que no se estrese, que va dos sets por delante, que deje pasar el tiempo porque si es un calambre (que lo parece a todas luces) acabará por reponerse. Saca de brazos, golpea de brazos y logra poner en aprietos a Zverev, que no sabe bien qué hacer ante el cambio de tercio del juego rival. Tanto es así, que Alcaraz se lleva el juego. Ver para no creer.
Alcaraz cojea
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 5-5)
Saca Zverev y se ve que las piernas no le responden bien a Alcaraz. Debe jugarse cualquier pelota que no sea exigente para acortar los puntos. Evidencia gesto de dolor, cojea...
Pero sigue pegándole con los brazos y logra poner el 30-30. Pero no es capaz de poner los siguientes restos en juego y pierde el saque.
Polémica en la pista...
Alcaraz ha pedido el servicio médico y Zverev se lamenta y protesta porque dice que si son calambres no pueden atenderle. Otra cosa es si hay lesión...
Alcaraz, seguramente, habrá dicho que es un tirón muscular. Pero eso no se sabe por el momento y habrá que esperar a ver qué dicen los protagonistas...
Alcaraz, con calambres, también gana
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 5-4)
Alcaraz tiene algún problema físico. Parece que son calambres... Trata de soltar las piernas, pero no se sale con la suya. Saca sin impulsarse y lo hace todo de brazos, señal de que algo no está bien.
Juega con dejadas y con su muñeca de oro. Dejada y dejada para que corra el rival porque él no puede... Y aun así se lleva el juego. Increíble.
Zverev no falla con el saque
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 4-3)
Zverev no sufre con su servicio. Mete los primeros y con eso le vale para someter a un Alcaraz que se le ve un poco flojo, como si le pesara el calor. No corre tanto ni pone tanta intensidad. Aunque su mentalidad, como ya ha demostrado durante el partido, está hecha a prueba de bombas y, seguramente, tendrá su ocasión de poner en aprietos al alemán en el set.
Alcaraz vomita un poco pero no afloja
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 4-3)
Alcaraz ha vomitado un poco... Hace mucho calor en la pista y los esfuerzos son constantes, además de que hay que gestionar el hecho de jugar una semifinal de un grande... Ahí es nada.
Lo ve Zverev, que hace de tripas corazón y pone una marcha más. Pero ni con esas puede con Alcaraz, que lo aguanta todo, que mantiene el tipo para volver a ganar su servicio.
Zverev no hace caso al cansancio
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 3-3)
Zverev está empezando a mostrar señales de fatiga, también de desánimo. Y así se ve con una volea fácil que no es capaz de enviar al otro lado de la red. Pero sabe lo que se juega y se anima, se pone las pilas, y vuelve a subir a la red, a atacar, a decir que no se rinde, a ganar su servicio.
Alcaraz suma y sigue
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 3-2)
Alcaraz no quiere dar tregua porque se sabe mejor, porque cuando le entra el saque y mantiene el ritmo desde el fondo de la piesta no hay nadie (amén de Sinner), que le aguante el ritmo. Saca y vence, suma y sigue.
Zverev pone la réplica
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 2-2)
El jugador alemán conecta una serie de primeros servicios demoledores para llevarse también el juego en blanco.
Juego en blanco para Alcaraz
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 2-1)
- Buen saque de Carlitos a 201 km/h que no resta el alemán (15-0).
- Después de un intercambio de golpes largo, el español vuelve a sumar el punto (30-0).
- Mal resto de Zverev (40-0).
- Y juego en blanco para Alcaraz.
Zverev no baja los brazos
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 1-1)
Zverev ve peligrar alcanzar la final. Ha jugado un gran tenis, pero no ha sabido cerrar el segundo set. Una losa difícil de digerir, ahora que va dos mangas por debajo. Pero no se rinde el alemán, que conecta buenos primeros servicios para vencer el juego.
Alcaraz y su mentalidad a prueba de bombas
ALC-ZVE (6-4, 7-6 y 1-0)
Como si se hubiera destensado después de la proeza de vencer el segundo set, Alcaraz pierde los dos primeros servicios. Y aunque se repone a tiempo, Zverev disfruta de un break que no puede cerrar después de una dejada del español. Su mentalidad está hecha a prueba de bombas y se lleva el primer juego del tercer set.
Alcaraz se lleva también el segundo set
ALC-ZVE (6-4 y 7-6)
- Zverev no se rinde y encuentra en el primer servicio su mejor arma (4-4). Y después mantiene el pulso en un intercambio de golpes desde el fondo de la pista (4-5).
- No resta bien el alemán (5-5). Sí lo hace después, pero Alcaraz salva los muebles con un bote pronto para que el alemán falle la volea (6-5).
- Y Carlos se lleva el set después de un derechazo de arrea.
ALC-ZVE (6-4 y 6-6)
- Saca Zverev, mete el primero y obliga a Carlitos a tirarla fuera (0-1).
- Sirve Carlos. Y, aunque no mete el primer servicio, resuelve desde la red (1-1). Después el alemán no pone el resto en juego (2-1).
- Zverev pone el primer saque y Alcaraz no es capaz de restar en el cuadro rival (2-2). Cosa que se repite (3-2).
- Alcaraz sorprende con una dejada (3-3) y luego vuelve a repetir maniobra (4-3). ¡Qué calidad!
'Tie-break' para resolver el set...
ALC-ZVE (6-4 y 6-6)
Alcaraz se está encontrando cada vez mejor desde el fondo de la pista, capaz de soltar hachazos inverosímiles. Si a eso se le suma que mete el primer servicio, no falla en ganar el juego -que lo hace en blanco- y llevar el segundo set al tie-break.
Zverev restará para ganar el set
ALC-ZVE (6-4 y 5-6)
Saca abierto el alemán para volver a disfrutar de la ventaja, que en esta ocasión no desaprovecha.
Un juego con suspense...
ALC-ZVE (6-4 y 5-5)
- Resto afilado, dejada y passing-shot con un poco de suerte porque toca la red antes de botar en campo rival (0-15).
- Primer saque de Zverev y resto que se marcha largo (15-15).
- Resto bajo y el alemán no se agacha a tiempo (15-30).
- Alcaraz resta, Alcaraz corre, Alcaraz es capaz de defenderse para luego atacar y llevarse el punto (15-40).
- Intercambio de golpes que Zverez se lleva (30-40).
- Ace del alemán (deuce).
- Otro gran servicio y ventaja para el alemán.
- Alcaraz se defiende con todo y vuelve a poner el Deuce
Alcaraz iguala la segunda manga
ALC-ZVE (6-4 y 5-5)
Cuando mejor estaba el alemán, mejor respuesta ha dado Alcaraz. Con mentalidad de hierro y, sobre todo, un tenis de muchos quilates, ha logrado volver al partido para desasosiego de un Zverev que se veía ganador en el segundo set. Alcaraz le ha llevado la contraria y ahora empata la manga.
Alcaraz no se rinde y logra el 'break'
ALC-ZVE (6-4 y 4-5)
Alcaraz pone los restos en la pista, aprieta y sube a la red, mueve al rival y suelta un “¡Vamos!” como una catedral. No es para menos. Tenía el segundo set perdido pero se ha repuesto a tiempo. Sacará para iguala la manga.
Zverev, en su mejor momento
ALC-ZVE (6-4 y 3-5)
Después de un primer set en el que no ha sido capaz de entrar en juego, el alemán ha encontrado su mejor versión sobre la pista. No sufre para retener su servicio y, sobre todo, está poniendo en apuros a Carlitos al resto. Pero el español se mantiene en pie y logra llevarse el juego.
Ahora será Zverev el que saque para llevarse el segundo set.
Zverev rompe el servicio de Alcaraz
ALC-ZVE (6-4 y 2-4)
Después de ganar el primer set, el español se ha encontrado con la mejor versión de Zverev, capaz de poner restos y mover al rival desde el fondo de la pista. Suficiente para imponerse en el resto y hacer su primer break en el partido.
¡Hola a todos!
Un placer estar con vosotros para contaros en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, duelo de semifinales del Open de Australia. Un escalón que desconocía hasta el momento el español, que tiene entre ceja y ceja la consecución del torneo, el único grande que le falta en su haber, toda vez que suma seis (dos US Open, dos Wimbledon y dos Roland Garros).
¡Vamos allá!
