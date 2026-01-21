Alcaraz vence a Hanfmann y alcanza la tercera ronda de Australia
El español supera al alemán por 7-6(4), 6-3 y 6-2 (en 2h 44m) y se enfrentará el viernes a Zheng o Moutet
Carlos Alcaraz venció este miércoles a Yannick Hanfmann por 7-6(4), 6-3 y 6-2 (en 2h 44m) y logró avanzar a la tercera ronda del Open de Australia, en la que se medirá el viernes con Michael Zheng o Corentin Moutet (partido en desarrollo). El número uno, de 22 años, firmó una actuación seria ante un adversario que conforme progresó el duelo fue perdiendo vigor físico, de modo que una vez resuelto el primer parcial, se subrayó el desequilibrio. El tenista de El Palmar derrotó en la primera ronda a Adam Walton ni tampoco encontró excesiva oposición en este segundo episodio. Sin la necesidad de brillar ni de exprimirse, Alcaraz dio un acelerón en el desempate de la primera manga y, a partir de ahí, supo dosificar la superioridad.
[Información de alcance, en breve publicaremos la ampliación].
