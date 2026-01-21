Ir al contenido
_
_
_
_
Tenis
TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

Alcaraz vence a Hanfmann y alcanza la tercera ronda de Australia

El español supera al alemán por 7-6(4), 6-3 y 6-2 (en 2h 44m) y se enfrentará el viernes a Zheng o Moutet

Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Melbourne -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Carlos Alcaraz venció este miércoles a Yannick Hanfmann por 7-6(4), 6-3 y 6-2 (en 2h 44m) y logró avanzar a la tercera ronda del Open de Australia, en la que se medirá el viernes con Michael Zheng o Corentin Moutet (partido en desarrollo). El número uno, de 22 años, firmó una actuación seria ante un adversario que conforme progresó el duelo fue perdiendo vigor físico, de modo que una vez resuelto el primer parcial, se subrayó el desequilibrio. El tenista de El Palmar derrotó en la primera ronda a Adam Walton ni tampoco encontró excesiva oposición en este segundo episodio. Sin la necesidad de brillar ni de exprimirse, Alcaraz dio un acelerón en el desempate de la primera manga y, a partir de ahí, supo dosificar la superioridad.

[Información de alcance, en breve publicaremos la ampliación].

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Cubre la información de tenis desde 2015. Melbourne, París, Londres y Nueva York, su ruta anual. Escala en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se incorporó a EL PAÍS en 2007 y previamente trabajó en Localia (deportes), Telecinco (informativos) y As (fútbol). Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Autor de ‘¡Vamos, Rafa!’.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Daria Kasatkina, la tenista gay que cambió Rusia por Australia: “Feliz, agradecida y libre”

Alejandro Ciriza | Melbourne

Primera victoria en un grande de Rafa Jódar, otra prometedora bala del tenis español

Alejandro Ciriza | Melbourne

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_