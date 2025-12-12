Ir al contenido
Tenis
TENISTAS

Rafa Nadal, operado de la mano derecha por una artrosis severa

La intervención fue realizada el jueves en el Centro Médico Teknon de Barcelona para que el extenista recupere movilidad en la articulación y no sienta tanto dolor

Rafa Nadal
El País
El País
Madrid -
El extenista español Rafa Nadal se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa. Tal y como informaron fuentes próximas al campeón de 22 Grand Slams este viernes, la intervención tuvo lugar por una “artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana”, la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch. La intervención consistió en una “artroplastia” con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

“Me parece que no podré jugar el Open de Austrlia en enero”, ha bromeado el tenista en sus redes sociales. “He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!”, ha añadido.

El mallorquín, que acumula 92 títulos, de los cuales 22 son de Grand Slam, dejó el tenis en noviembre de 2024. Su último torneo fue la Copa Davis, que ese año se disputó en Málaga. El 19 de noviembre fue el último partido de Nadal. El español cayó contra el neerlandés Botic van de Zandschulp en medio de una ovación enorme del pabellón Martín Carpena para agradecerle su carrera y su manera de competir.

