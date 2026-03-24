Dean Huijsen: “No he dado el nivel que la gente sabe que puedo dar”

Dean Huijsen (20 años) llegó a Madrid aspirando a conquistar el futuro. No era para menos. El Real Madrid lo había convertido en el defensa central más caro de su historia después de desembolsar 62 millones de euros por su fichaje al Bournemouth. El precio se justificaba en sus 36 partidos en la Premier League, tras llamar la atención en Inglaterra después de disputar 14 duelos en la Serie A (Roma). Sin embargo, resultó que el Santiago Bernabéu no se enamoró del central, criado en las canteras del Málaga y de la Juventus. “Creo que he tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo dar y que ahora estoy dando. Estamos bien como equipo”, aseguró sobre su presente.

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En el pasado reciente, en cualquier caso, están los pitos que escuchó el pasado febrero en Chamartín tras cometer un penalti en el partido ante la Real Sociedad (4-1). Álvaro Arbeloa, en cualquier caso, confía en el central, de la misma manera que mima a otra de las jóvenes apuestas del Madrid: Matantuno.

“El Juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Franco; y Huijsen, que es internacional, podría estar jugando en el Castilla por edad. Recuerdo lo que se decía de Vinicius cuando vino y ahora mira. Yo voy a tener paciencia con este tipo de jugadores”, dijo el preparador blanco. Y añadió: “Jugar en el Madrid no es hacerlo en cualquier equipo del mundo y están haciendo muy buen trabajo. Tienen toda mi confianza y serán muy importantes. Me encantaría que los aficionados entendieran lo que es cada jugador, exigirles trabajo y esfuerzo y animarles si se equivocan, porque se equivocarán. Nos esperan grandes noches con ellos”.

Arbeloa confía en el defensa, y también Luis de la Fuente. “Necesita tiempo y humildad para seguir creciendo. Tiene unas cualidades físicas y futbolísticas excepcionales que deberá pulir y mejorar”, expuso el seleccionador el pasado diciembre. “Pero —prosiguió— es un central en el que se puede confiar con absoluta tranquilidad”.

Y De la Fuente volvió a confiar en el central del Madrid en la última convocatoria antes del Mundial. “Es un orgullo representar a mi país. Trabajo todos los días para venir aquí, a la Selección, que para mí es un orgullo. La prensa tenéis que hablar de algo; no me meto en vuestro trabajo”, cerró el central del Real Madrid en un acto en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.