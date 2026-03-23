Pablo Longoria abandona el Olympique de Marsella tras llegar a un acuerdo con el club

El dirigente español Pablo Longoria dejó la presidencia del Olympique de Marsella este lunes, tras acordar su salida con McCourt Global, grupo propietario del club, después de cinco temporadas presidiendo la entidad francesa.

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“McCourt Global y Pablo Longoria han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de su salida”, informó la entidad en su página web, en un comunicado en el que reconocieron “el compromiso, la pasión y el trabajo” del dirigente español. Longoria, natural de Oviedo y de 39 años, ha estado al frente del club francés los últimos seis años al servicio del club, después de llegar al Marsella en 2020 como director deportivo, hasta que en febrero de 2021 fue nombrado presidente, en el que en 2023 sufrió amenazas que le obligaron a dejar temporalmente de su cargo.

“El Olympique le desea lo mejor en la nueva etapa de su carrera”, dijo el club. Por su parte, Pablo Longoria, en el comunicado publicado por el club, agradeció al Olympique de Marsella la confianza depositada en él durante estas seis temporadas y expresó su “profunda gratitud” a todo el personal, los jugadores y los aficionados.

Longoria llegó al Marseilla en 2021 con 35 años, convirtiéndose en uno de los presidentes más jóvenes de la historia de la Ligue 1. Consiguió enderezar el rumbo de un club inestable y con una importante deuda económica, incluso logrando que el club volviera a disputar la Champions después de siete años de sequía.