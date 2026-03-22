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Fútbol
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Athletic ATH
2
Daniel Vivian 24', O. Sancet 44'
Betis BET
1
Fornals 74'
Finalizado
La Liga

El Athletic resuelve y resiste frente al Betis en una noche sin espacio para el sentimentalismo

Sin homenajes a Valverde por deseo del técnico, el equipo rojiblanco fue muy superior de inicio, pero le tocó sufrir mucho tras el descanso

Los jugadores del Athletic celebran el primer gol ante el Betis.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
José Luis Lorenzo
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San Mamés aparcó por una noche el sentimentalismo para centrarse en lo esencial: competir y ganar. Era el primer partido del Athletic en casa tras el anuncio de Ernesto Valverde de que no continuará la próxima temporada, pero, fiel al deseo del propio técnico, no hubo homenajes ni despedidas anticipadas. El foco estuvo en el césped y en un equipo que respondió con oficio y carácter para imponerse a un Betis que fue de menos a más, pero que acabó sin premio.

ATHAthletic
2
Unai Simón, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Íñigo Lekue, Yuri Berchiche, Íñigo Ruíz de Galarreta (Mikel Vesga, min. 61), Oihan Sancet (Unai Gómez, min. 71), Alex Berenguer (Nico Serrano, min. 85), Iñaki Williams, Alejandro Rego (Robert Navarro, min. 85) y Gorka Guruzeta (Mikel Jauregizar, min. 61)
BETBetis
1
Pau López, Diego Llorente, Natan, Ángel Ortiz (Héctor Bellerín, min. 45), Valentín Gómez, Marc Roca (Sergi Altimira, min. 45), Antony (Pablo Fornals, min. 45), Sofyan Amrabat, Abde Ezzalzouli, Aitor Ruibal (Chimy Ávila, min. 73) y Cucho Hernández (Cédric Bakambu, min. 61)
Goles 1-0 min. 24: Daniel Vivian. 2-0 min. 44: O. Sancet. 2-1 min. 74: Fornals
Arbitro Alejandro Muñiz Ruiz
Tarjetas amarillas Unai Simón (min. 75), Souza (min. 89)

La ovación más cálida de la noche, de hecho, no fue para el entrenador, sino para Óscar De Marcos. El excapitán volvió a pisar el césped de San Mamés para entregar un obsequio a Iñaki Williams por sus 500 partidos como león, en una escena que conectó pasado, presente y continuidad en la identidad rojiblanca.

En lo futbolístico, la primera parte tuvo un color único: el del Athletic. El equipo dominó desde el inicio con una presión alta, ritmo sostenido y una circulación que desbordó a un Betis incapaz de asentarse. Los de Pellegrini se vieron superados en todas las líneas, sin capacidad para enlazar pases ni para frenar las llegadas locales. El premio a esa superioridad no tardó en llegar. Dani Vivian abrió el marcador al firmar su estreno goleador de la temporada. Lo celebró con rabia después de una semana un tanto complicada por quedarse fuera de la última lista de De la Fuente. El gol reforzó todavía más el control de los locales, que siguieron empujando sin conceder casi nada.

El segundo tanto llevó la firma de Oihan Sancet, aunque no sin suspense. El mediapunta, en uno de sus mejores partidos del año, culminó una buena acción colectiva, pero la celebración quedó en pausa hasta que el VAR confirmó la validez del gol. San Mamés pasó del murmullo a la explosión en cuestión de segundos, certificando una ventaja que, por lo visto sobre el césped, se antojaba incluso corta.

El guion, sin embargo, cambió tras el descanso. Pellegrini agitó el banquillo con un triple cambio que transformó por completo a su equipo. El Betis dio un paso adelante, ganó presencia en campo rival y encontró fisuras en un Athletic que, quizá condicionado por el resultado, regaló unos metros de más. El aviso se convirtió en golpe con un auténtico golazo de falta de Pablo Fornals, que recortó distancias y metió de lleno a los verdiblancos en el partido. A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de incertidumbre, con un Betis lanzado y un Athletic obligado a resistir.

La sensación de peligro se intensificó un minuto después, cuando Bakambu llegó a marcar el empate, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego previo de Bellerín. Un respiro para San Mamés, que ya intuía un final de sufrimiento. Y así fue. El Athletic tuvo que apretar los dientes en los últimos minutos, defender con orden y tirar de compromiso colectivo para sostener una victoria que empezó a construir con brillantez y terminó defendiendo con oficio. No hubo espacio para lo emocional, como había pedido Valverde, pero sí para un triunfo de peso. Porque, más allá del resultado, el equipo volvió a demostrar que compite hasta el final. Y en una noche sin homenajes, la mejor manera de honrar al técnico fue precisamente esa: ganar.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
7
RSO
38 29 10 8 11
8
GET
38 29 11 5 13
9
ATH
38 29 11 5 13
10
OSA
37 29 10 7 12
11
ESP
37 29 10 7 12
Clasificación PT PJ PG PE PP
3
VLL
58 29 18 4 7
4
ATM
57 28 17 6 5
5
BET
44 29 11 11 7
6
CEL
41 29 10 11 8
7
RSO
38 29 10 8 11

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