El Athletic resuelve y resiste frente al Betis en una noche sin espacio para el sentimentalismo
Sin homenajes a Valverde por deseo del técnico, el equipo rojiblanco fue muy superior de inicio, pero le tocó sufrir mucho tras el descanso
San Mamés aparcó por una noche el sentimentalismo para centrarse en lo esencial: competir y ganar. Era el primer partido del Athletic en casa tras el anuncio de Ernesto Valverde de que no continuará la próxima temporada, pero, fiel al deseo del propio técnico, no hubo homenajes ni despedidas anticipadas. El foco estuvo en el césped y en un equipo que respondió con oficio y carácter para imponerse a un Betis que fue de menos a más, pero que acabó sin premio.
La ovación más cálida de la noche, de hecho, no fue para el entrenador, sino para Óscar De Marcos. El excapitán volvió a pisar el césped de San Mamés para entregar un obsequio a Iñaki Williams por sus 500 partidos como león, en una escena que conectó pasado, presente y continuidad en la identidad rojiblanca.
En lo futbolístico, la primera parte tuvo un color único: el del Athletic. El equipo dominó desde el inicio con una presión alta, ritmo sostenido y una circulación que desbordó a un Betis incapaz de asentarse. Los de Pellegrini se vieron superados en todas las líneas, sin capacidad para enlazar pases ni para frenar las llegadas locales. El premio a esa superioridad no tardó en llegar. Dani Vivian abrió el marcador al firmar su estreno goleador de la temporada. Lo celebró con rabia después de una semana un tanto complicada por quedarse fuera de la última lista de De la Fuente. El gol reforzó todavía más el control de los locales, que siguieron empujando sin conceder casi nada.
El segundo tanto llevó la firma de Oihan Sancet, aunque no sin suspense. El mediapunta, en uno de sus mejores partidos del año, culminó una buena acción colectiva, pero la celebración quedó en pausa hasta que el VAR confirmó la validez del gol. San Mamés pasó del murmullo a la explosión en cuestión de segundos, certificando una ventaja que, por lo visto sobre el césped, se antojaba incluso corta.
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El guion, sin embargo, cambió tras el descanso. Pellegrini agitó el banquillo con un triple cambio que transformó por completo a su equipo. El Betis dio un paso adelante, ganó presencia en campo rival y encontró fisuras en un Athletic que, quizá condicionado por el resultado, regaló unos metros de más. El aviso se convirtió en golpe con un auténtico golazo de falta de Pablo Fornals, que recortó distancias y metió de lleno a los verdiblancos en el partido. A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de incertidumbre, con un Betis lanzado y un Athletic obligado a resistir.
La sensación de peligro se intensificó un minuto después, cuando Bakambu llegó a marcar el empate, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego previo de Bellerín. Un respiro para San Mamés, que ya intuía un final de sufrimiento. Y así fue. El Athletic tuvo que apretar los dientes en los últimos minutos, defender con orden y tirar de compromiso colectivo para sostener una victoria que empezó a construir con brillantez y terminó defendiendo con oficio. No hubo espacio para lo emocional, como había pedido Valverde, pero sí para un triunfo de peso. Porque, más allá del resultado, el equipo volvió a demostrar que compite hasta el final. Y en una noche sin homenajes, la mejor manera de honrar al técnico fue precisamente esa: ganar.
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
7
RSO
|38
|29
|10
|8
|11
|
8
GET
|38
|29
|11
|5
|13
|
9
ATH
|38
|29
|11
|5
|13
|
10
OSA
|37
|29
|10
|7
|12
|
11
ESP
|37
|29
|10
|7
|12
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
3
VLL
|58
|29
|18
|4
|7
|
4
ATM
|57
|28
|17
|6
|5
|
5
BET
|44
|29
|11
|11
|7
|
6
CEL
|41
|29
|10
|11
|8
|
7
RSO
|38
|29
|10
|8
|11
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