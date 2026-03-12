Alemao baila al Samsunspor y acerca al Rayo a los cuartos de la Conference

“Si algo funciona, déjalo así”, se suele decir. Pero este jueves, en la ciudad turca de Samsun, todo fue al revés. Alemao fue titular en la delantera del Rayo por Jorge de Frutos, que estaba siendo una excelente referencia en el ataque rayista. Y el brasileño decidió bailar al Samsunspor para acercar al Rayo a los cuartos de final de la Conference League con un doblete y siendo clave en el segundo gol del conjunto vallecano, anotado por Álvaro García.

SAM Samsunspor 1 Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Tanguy Coulibaly, min. 63), Logi Tómasson, Lubomír Satka, Rick van Drongelen, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yüksel, Joe Mendes (Zeki Yavru, min. 63), Antoine Makoumbou (Emre Kilinç, min. 62) y Marius Mouandilmadji (Cherif Ndiaye, min. 81) RAY Rayo 3 Augusto Batalla, Florian Lejeune, Pep Chavarría, Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Unai López (Pedro Díaz, min. 75), Isi Palazón (Óscar Valentín, min. 75), Álvaro García (Pacha Espino, min. 82), Pathé Ciss (Gerard Gumbau, min. 86), Ilias Akhomach (Jorge de Frutos, min. 75) y Alemão Goles 0-1 min. 14: Alemão. 1-1 min. 20: Marius Mouandilmadji. 1-2 min. 39: Álvaro García. 1-3 min. 77: Alemão Arbitro Marian Barbu

Tarjetas amarillas Carlo Holse (min. 15), Celil Yuksel (min. 37), Olivier Ntcham (min. 45), Luiz Felipe (min. 56), Joe Mendes (min. 62), Ilias Chakkour (min. 75)

Íñigo Pérez apostó por Alemao en la punta de ataque en lugar de un Jorge de Frutos que está de dulce esta temporada y por un doble pivote compuesto por Pathé Ciss y Unai López para contener el once ofensivo del conjunto turco. Fueron los vallecanos los primeros en avisar en el encuentro tras una buena recuperación en el área rival. Unai se sumó a la presión, robó la pelota, el balón le cayó a Alemao de espaldas a la portería y su dejada a Isi terminó con un disparo del mediapunta del Rayo en el poste. La jugada quedó invalidada pero el aviso se convirtió en gol en la siguiente acción. De nuevo, tras un robo en campo contrario, Álvaro García puso un pase preciso para Chavarría, que centró al área; Unai López recogió la pelota y con un toque sutil se la dejó de cara a Isi, que disparó al segundo palo y su remate se convirtió en un pase para Almeao que solo tuvo que empujarla.

El Rayo estaba cómodo en el partido y controlando las incursiones del Samsunspor en las que buscaban a su delantero Marius Mouandilmadji, máximo goleador de la competición. Pero un despiste de la defensa vallecana terminó en el tanto de la igualada pocos minutos después del gol de Alemao. En una falta lateral que despejó Isi, se produjo una segunda jugada con un centro en el que se creó un barullo en el área y Marius reventó la pelota muerta en el punto de penalti para empatar. Con este gol el oriundo de Chad suma ya ocho en los nueve partidos que ha disputado.

Hacia la media hora de partido, en una jugada que acabó con un centro al área, Alemao recibió un codazo de Tomasson. El colegiado no apreció nada en la disputa y, aunque el VAR revisó la acción, no se concedió la pena máxima.

El encuentro empezó a trabarse con muchas imprecisiones en ambos equipos. Pero en una nueva recuperación en campo rival en el minuto 39, llegó el segundo del Rayo. Alemao, que las luchaba todas, ganó un balón dividido y cayó tras un agarrón. Sin embargo el árbitro vio aparecer a Isi y dejó seguir la jugada. El mediapunta, indetectable en esa zona entre el centro del campo y la defensa turca, puso un pase en profundidad a Álvaro García, que superó en velocidad a su marca y con un disparo cruzado sin apenas ángulo batió a Kocuk.

El Rayo comenzó el segundo tiempo con el mismo planteamiento que en el primero: robar arriba y correr. Sin embargo, cuando llegaban a la zona de peligro, se les apagaba la luz. Al equipo de Íñigo Pérez le estaba faltando ese último pase para generar ocasiones de gol. En defensa, en cambio, no sufría y controlaba a la perfección la ofensiva del Samsunspor. Batalla apenas tuvo que intervenir.

El conjunto turco intentaba incrementar el ritmo del partido que el Rayo estaba apaciguando. Sin embargo, podía salirle el tiro por la culata, pues el Rayo salía bien al contrataque cuando robaba. Y en una de esas contras, Alemao bailó sobre el césped de Samsun. Recibió el balón lejos del área encimado por dos defensas, giró sobre su eje con una preciosa ruleta, dejó atrás a sus rivales y, cuando otro zaguero le iba a encimar, sacó un derechazo que no pudo detener Kocuk.

Alemao asestó el golpe definitivo para el 1-3 y dio una importantísima ventaja al Rayo de cara a la vuelta en Vallecas. Ante su afición, el equipo de Íñigo Pérez tendrá la llave de los cuartos de final de la Conference League, donde sus posibles rivales son el Celje o el AEK de Atenas.