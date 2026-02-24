Achraf Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023
El lateral marroquí del PSG explica que espera “con calma” el juicio para que “la verdad salga a la luz”
El jugador hispano-marroquí del PSG Achraf Hakimi será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, decidió la jueza instructora. “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, se ha defendido Hakimi en su cuenta de X. El canterano del Real Madrid añadió que espera “con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]
