Alavés - Real Sociedad: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Los txuri urdin y los babazorros se enfrentan en Mendizorrotza por un puesto en las semifinales del campeonato
La Real Sociedad de Matarazzo visita Mendizorrotza con la misión de pasar a las semifinales de Copa del Rey. Los donostiarras quieren confirmar sus buenas sensaciones (único equipo invicto de LaLiga en 2026) con un triunfo en un escenario en el que ya perdieron en Liga en 2025. Esta vez es diferente, ya que la llegada del nuevo entrenador txuri urdin, Pellegrino Matarazzo, ha cambiado la cara del equipo y ahora está compitiendo mucho mejor. Por su parte, el Alavés buscará repetir dar a la Real su primera derrota este año y pasar a las semifinales del campeonato doméstico en el que rozaron la gloria en 2017, al perder la final ante el Barça.
Horario y donde ver el Alavés - Real Sociedad
El partido comienza a las 21:00 y se podrá seguir a través de Movistar +.
Todos los resultados de la Copa del Rey
