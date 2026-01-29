Sorteo de Champions: tras una vibrante última jornada de fase de liga, ¿qué pasará el viernes?

Por segundo año desde el cambio de formato en la Champions League, la última jornada de la fase de liga dejó una noche vibrante y de locura donde un gol lo cambiaba todo. Una primera fase donde los equipos ingleses han dominado tras ocupar cinco plazas de las ocho que dan acceso directo a octavos de final, a los que se les han unido Barça, Bayern y Sporting de Portugal. El Real Madrid, que lo tenía de cara para entrar en el preciado top-8, cayó en su visita a Lisboa (4-2) y tendrá que jugar el play-off eliminatorio; al igual que el Atlético, que perdió en el Metropolitano ante el heroico y osado Bodo Glimt (1-2). Este viernes 30 de febrero a partir de las 12.00 se conocerán los enfrentamientos de esta ronda eliminatoria que da acceso a los octavos de final.

Al conjunto dirigido por Arbeloa le bastaba con un empate en el Estadio Da Luz para evitar el play-off. Incluso con la derrota llegó a estar dentro de los ocho primeros clasificados, pero el gol del Sporting de Portugal ante el Athletic al final del encuentro en San Mamés dejó fuera a los blancos. El Benfica, pese a la victoria que estaba cosechando ante el Madrid por 3-2 en el marcador, estaba eliminado en un triple empate en el goal average con el Marsella y el Pafos. Pero un agónico gol de cabeza del portero Trubin en la última jugada del partido rompió la clasificación y metió a los de Mourinho en el play-off. Un partido de locura que podrá repetirse, ya que el Madrid tiene como posibles rivales en el sorteo a los portugueses o al verdugo del Atlético, el Bodo Glimt. En unos hipotéticos octavos de final, cuyo sorteo se celebrará el próximo 27 de febrero, los blancos se enfrentarían al Sporting de Portugal o al Manchester City, con el que cayó en la fase de liga por 1-2 en el Bernabéu.

Los de Simeone tenían en su mano la clasificación entre los ocho primeros ante el conjunto noruego, que ha demostrado mucho carácter en esta fase de Liga. Los rojiblancos comenzaron ganando y abriendo el camino hacia el top-8, pero el Bodo consiguió una remontada que les permitió entrar dentro de los 24 clasificados. El Atlético, que terminó 14º, tendrá como posibles rivales al Brujas o al Galatasaray, equipo con el que empató (1-1) en la jornada 7. En caso de pasar de ronda, los de Simeone se medirían en octavos a Tottenham o Liverpool, con el que ya perdieron en el último suspiro en la fase de liga en Anfield por 3-2.

El Barcelona hizo los deberes en casa ante el Copenhague con una contundente victoria en la que remontó en la segunda parte el gol inicial de los daneses. Los de Flick van de la mano del Chelsea en el sorteo de los octavos el 27 de febrero y tienen cuatro posibles rivales. Mónaco, Qarabag, Newcastle y el más destacado, el PSG de Luis Enrique. El conjunto azulgrana podría reeditar un enfrentamiento en esta edición ante su exentrenador, contra el que cayó en el Camp Nou por 1-2 con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90.

En París, PSG y Newcastle jugaban un todo o nada para entrar entre los ocho primeros en un duelo directo. Durante gran parte del partido, el empate les valía a ambos, pero un gol lo cambia todo en este formato y ambos quedaron fuera del top-8. Ambos son pareja para el sorteo y tendrán los mismos posibles rivales, el Mónaco y el Qarabag.