Muere Lucien Muller, exjugador de Real Madrid y Barcelona en los sesenta

El exfutbolista y exentrenador francés fue el primer técnico de la era Núñez en el Barça y también entrenó en España a Burgos, Zaragoza, Mallorca y Castellón

Lucien Muller (Bischwiller, Francia, 1934), futbolista entre otros equipos del Real Madrid (1962-1965) y FC Barcelona (1965-1968), así como entrenador azulgrana nada más llegar a la presidencia Josep Lluís Núñez en 1978, falleció la noche del martes a los 91 años. Jugó en el Estrasburgo, el Stade de Reims y el Toulouse de Francia, para recalar en 1962 en el Bernabéu.

Muller disputó 92 partidos oficiales como centrocampista blanco y formó parte del equipo madridista que ganó tres ligas y perdió la final de la Copa de Europa en Viena (1964). El centrocampista francés pasó en 1965 del Madrid al Barcelona, club con el que se alineó en 80 encuentros y ganó la Copa de Ferias en 1965 y la Copa de 1968 en la famosa final de las botellas que se celebró en el Bernabéu.

Menos exitosa resultó su trayectoria como entrenador del Barça. Müller , que se convirtió en el primer técnico del mandato de Josep Lluís Núñez, ganador de las elecciones de 1978, fue destituido antes de acabar la temporada 1978-1979. Aquel equipo azulgrana, ya dirigido por Quimet Rifé, acabaría por conquistar la Recopa de Basilea en 1979. La final provocó una movilización de más de 30.000 seguidores barcelonistas y una apoteósica celebración en la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

Muller, que fue internacional francés en 18 ocasiones, fue también entrenador de equipos como el Burgos, Zaragoza, Mallorca, Castellón y también del Mónaco, donde formó un muy buen equipo que llegó a ganar la Copa de Francia en 1985.