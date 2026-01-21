Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
OBITUARIOS

Muere Lucien Muller, exjugador de Real Madrid y Barcelona en los sesenta

El exfutbolista y exentrenador francés fue el primer técnico de la era Núñez en el Barça y también entrenó en España a Burgos, Zaragoza, Mallorca y Castellón

Muere Lucien Muller
El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Lucien Muller (Bischwiller, Francia, 1934), futbolista entre otros equipos del Real Madrid (1962-1965) y FC Barcelona (1965-1968), así como entrenador azulgrana nada más llegar a la presidencia Josep Lluís Núñez en 1978, falleció la noche del martes a los 91 años. Jugó en el Estrasburgo, el Stade de Reims y el Toulouse de Francia, para recalar en 1962 en el Bernabéu.

Muller disputó 92 partidos oficiales como centrocampista blanco y formó parte del equipo madridista que ganó tres ligas y perdió la final de la Copa de Europa en Viena (1964). El centrocampista francés pasó en 1965 del Madrid al Barcelona, club con el que se alineó en 80 encuentros y ganó la Copa de Ferias en 1965 y la Copa de 1968 en la famosa final de las botellas que se celebró en el Bernabéu.

Menos exitosa resultó su trayectoria como entrenador del Barça. Müller , que se convirtió en el primer técnico del mandato de Josep Lluís Núñez, ganador de las elecciones de 1978, fue destituido antes de acabar la temporada 1978-1979. Aquel equipo azulgrana, ya dirigido por Quimet Rifé, acabaría por conquistar la Recopa de Basilea en 1979. La final provocó una movilización de más de 30.000 seguidores barcelonistas y una apoteósica celebración en la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

Muller, que fue internacional francés en 18 ocasiones, fue también entrenador de equipos como el Burgos, Zaragoza, Mallorca, Castellón y también del Mónaco, donde formó un muy buen equipo que llegó a ganar la Copa de Francia en 1985.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Vinicius baila sobre las brasas y el Real Madrid arrolla al Mónaco

David Álvarez | Madrid
Alejandro Balde

Los dos objetivos de Balde: la Champions y la selección

Juan I. Irigoyen | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_