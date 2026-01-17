Nigeria se impone en los penaltis a Egipto y logra el tercer puesto de la Copa África

Nigeria logró el tercer puesto de la Copa de África después de derrotar a Egipto en los penaltis (2-4). Fue el colofón a un partido poco brillante, que acabó cero a cero y en el que brilló el meta Nwabali. El portero del Chippa United, colista de la Liga de Sudáfrica, detuvo dos lanzamientos en la tanda, uno de ellos a Salah, que no tuvo su mejor día con Egipto. Nigeria, que estará fuera del Mundial de este verano, logró su noveno tercer puesto en la Copa de África. La última vez que se alzó con el trofeo fue en la edición de 2013. Egipto, que sí estará en la Copa del Mundo, tendrá que esperar para llevarse un trofeo que ganó en 2010.

EGI Egipto 0 (2) Mostafa Shobeir, Rami Rabia, Mohamed Hany, Hamdi Fathy, Khaled Sobhy, Trézéguet (Mahmoud Saber, min. 60), Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Emam Ashour, Zizo (Omar Marmoush, min. 60) y Mostafa Mohamed (Ibrahim Adel, min. 72) NIG Nigeria 0 (4) Stanley Nwabali, Bright Osayi-Samuel (Alex Iwobi, min. 64), Bruno Onyemaechi, Semi Ajayi (Chidozie Awaziem, min. 92), Igoh Ogbu, Samuel Chukwueze (Chidera Ejuke, min. 91), Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru, Moses Simon, Paul Onuachu (Ademola Lookman, min. 45) y Akor Adams Penaltis: Falla Salah. Falla Fisayo Dele-Bashiru. 0-1. Ademola Lookman. Falla Omar Marmoush. 0-2. Simon Moses Daddy. 0-3. Akor Adams. 0-4. Alex Iwobi. 1-4. Mahmoud Saber. 2-4. Ramy Rabia. Arbitro Jalal Jayed

Tarjetas amarillas Ebere Paul Onuachu (min. 38), Simon Moses Daddy (min. 44), Igoh Ogbu (min. 86)

El fastuoso estadio Mohammed V de Casablanca, la capital comercial de Marruecos, acogió un espectáculo algo descafeinado. Egipto y Nigeria, dos de las selecciones con más jerarquía del continente africano, se enfrentaban en una cita que no desata la pasión de las selecciones: el partido por el tercer y cuarto puesto que torneos como el Mundial y la Copa de África todavía mantienen en su repertorio. Y más cuando la próxima semana muchos de los jugadores que estuvieron en el césped tienen que disputar competiciones como la Champions.

Quizás por esa circunstancia Nigeria dio descanso a su mejor hombre, el delantero Victor Osimhen, del Galatasaray, rival del Atlético el próximo martes. En Egipto sí se mantuvo Salah, que tiene en la conquista de este torneo una de sus asignaturas pendientes. La Copa de África volverá a disputarse en 2027 y el delantero del Liverpool tendrá 34 años. Podría ser su última oportunidad, puesto que la Copa de África se jugará cada cuatro años a partir de 2027.

Fue precisamente Salah el que gozó de la única ocasión de Egipto en el primer acto. El delantero realizó un doble remate sobre la meta de Nwabali, que estuvo atento. Era el minuto 27. Fue en el 36 donde llegó la acción clave del primer tiempo. El sevillista Akor Adams marcó de cabeza, pero el VAR avisó al marroquí Jayed. Una falta previa por un posible codazo de Onuachu previo al remate de su compañero provocó la anulación del gol. Y así, con poco ritmo y escasa intensidad, se llegó al descanso.

Fue precisamente Adams el futbolista que gozó de las mejores ocasiones de Nigeria en la segunda mitad. El delantero del Sevilla no sabe medir bien el fuera de juego y eso provocó que su equipo no se adelantara en el marcador. Nigeria siempre dio la impresión de querer algo más en el partido, pero ese esfuerzo no se transformó en gol. Egipto realizó un encuentro muy gris y se lo jugó todo en los penaltis.