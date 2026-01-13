Ir al contenido
Fútbol
FUTBOLISTAS

El futbolista Josh Cavallo, el primero en activo en hablar de homosexualidad, acusa a su anterior equipo de homofobia

El australiano, pionero en el deporte rey en hacer pública su condición de gay, ha explicado en un post de Instagram que el Adelaide United le apartaba del césped por su orientación sexual

Mikel Muñoz
Joshua Cavallo, el primer jugador de fútbol de un equipo profesional de primera línea en admitir su homosexualidad, ha publicado una fotografía en Instagram explicando que su anterior equipo, el Adelaide United de Australia, le apartó de los terrenos de juego por su condición sexual. Cavallo, que ha recibido amenazas de muerte desde que admitió su orientación sexual en 2021, abandonó el equipo australiano en mayo de 2025 por el equipo semiprofesional inglés Stamford AFC, en el que actualmente milita.

“Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”. Así se arranca el jugador. En la publicación de Instagram, el australiano explica que “abandonar el equipo no tuvo nada que ver con el fútbol”, ya que se le bloquearon oportunidades debido a ser gay: “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club. La gente pensaba que estaba en el banquillo por lesiones, pero no es así” relata Cavallo, de 26 años y natural de Melbourne.

Continúa explicando que eso es precisamente lo que quería evitar antes de hacer pública su orientación sexual: “Esto es lo que temía antes de salir del armario, que los prejuicios afectaran mi carrera”. Además, ha denunciado que sus propios compañeros de equipo se burlaban de él: “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro, al ver cómo mis compañeros se reían de una foto mía y de mi novio en un grupo de WhatsApp... me ha hecho replantearme si hice bien en hacer pública mi historia”.

Cavallo también aprovecha para dar las gracias a su nuevo club por la oportunidad brindada y espera que este nuevo comienzo le devuelva el amor por un deporte que tanto significa para él, y finaliza agradeciendo a los aficionados que sí que se pusieron de su parte: “Gracias a todos los fans por vuestra pasión y apoyo, fue increíble jugar frente a vosotros. Gracias”.

El Adelaide United, por su parte, rechaza las acusaciones del jugador. La entidad ha emitido un comunicado en que afirma que el club “está profundamente decepcionado” por las palabras de Cavallo, ya que “el equipo siempre ha fomentado un espacio inclusivo para jugadores, cuerpo técnico y aficionados, y está orgulloso de promover la inclusión en el fútbol”. Además, ha transmitido que todas las decisiones relacionadas con el tiempo de juego “han sido únicamente tomadas teniendo en cuenta aspectos futbolísticos”.

Más información

Josh Cavallo homosexualidad

El futbolista profesional Josh Cavallo hace pública su homosexualidad

Eduardo Naya | Madrid

