Andrés Iniesta, exculpado por la Fiscalía de Perú tras la denuncia por estafa contra la filial de su empresa NSN

La Fiscalía de Perú ha exculpado a Andrés Iniesta de un presunto delito de estafa en el país sudamericano, según ha adelantado el diario El Mundo. La justicia peruana, que abrió un expediente al exfutbolista después de una denuncia de un grupo de empresarios peruanos que habían trabajado con la filial de NSN (compañía del que fuera jugador del Barça), que había captado inversiones de hasta 600.000 dólares para eventos que después nunca se materializaron.

Iniesta abrió en 2023 una delegación en Perú de su empresa multinacional Never Say Never (NSN) Barcelona. La compañía NSN Sudamérica SAC contaría con varias líneas de negocio y presencia en países como España, Japón, México y Estados Unidos. “Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo. Nos encanta la pasión con la que viven los peruanos el deporte”, explicó.

Fue así como en enero de ese año, un grupo de empresarios peruanos y españoles dedicados a la organización de eventos musicales y deportivos constituyeron la empresa NSN Sudamérica S.A.C. como filial de la empresa de Andrés Iniesta. Según el expediente fiscal, en un inicio el objetivo comercial consistía en crear escuelas de fútbol en alianza con clubes y gobiernos regionales y, además, llevar a cabo eventos de entretenimiento relacionados con el deporte. El aval de Iniesta era la mejor garantía.

El peruano Ricardo Paul Valderrama Rubio y el español Carlos Gómez Pintor, cabezas de NSN Sudamérica S.A.C., buscaron inversores para organizar una serie de acontecimientos de alto impacto. Se asociaron con una empresa denominada Gucho Entertaiment S.A.C. para sacar adelante un partido de leyendas entre las selecciones de España y Perú, un amistoso entre el club Cienciano del Cusco y el club Nacional de Ecuador, así como un festival de K-pop y otro relacionado también con el deporte. Pero según los denunciantes, solo se realizó el Upa Upa Fest, y con cuantiosas pérdidas económicas. De los otros no hubo rastro.

“Luego de haberse apropiado de las sumas de dinero que inyectamos a NSN, declararon en quiebra a su empresa, sometiéndola en junio de 2024 a un proceso de liquidación, revelando sus verdaderas intenciones”, se lee en el expediente que ahora rechaza la justicia peruana. Los empresarios de Gucho Entertaiment sostenían que, tanto Valderrama Rubio como Gómez Pintor, actuaron bajo el prestigio de una empresa internacional para conseguir inversiones y apoderarse de dinero ajeno con total impunidad. Con la ventaja, además, de no residir en Perú.

En el documento fiscal se remarcaba que “valiéndose de su prestigio”, Andrés Iniesta “autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica S.A.C.”. Los investigadores estudiaban si el dinero captado en Perú fue transferido a la empresa matriz e insertado a nuevos mercados, con un perjuicio económico de 602.500 dólares. Por tal motivo, el Ministerio Público inició las pesquisas por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa agravada.

El equipo de trabajo de Andrés Iniesta respondió ante las imputaciones con un comunicado donde negaron desde el inicio rotundamente las acusaciones. “Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación. Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso”, señalaron. La justicia de Perú le da la razón ahora el exjugador culé.