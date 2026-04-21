Madrid despega hacia el Eurobasket 2029

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, este martes.

La Federación Española de Baloncesto y la Comunidad de Madrid presentan el acuerdo para un torneo que celebrará el partido inaugural en el Bernabéu

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Comunidad de Madrid han presentado este martes el acuerdo de colaboración para que la capital sea la sede principal del Eurobasket masculino de 2029. Madrid acogerá una de las cuatro fases de grupo junto a Atenas (Grecia), Tallin (Estonia) y Liubliana (Eslovenia), además de la fase final de la competición, y abrirá el torneo con un partido inaugural en el Santiago Bernabéu que promete ser de récord al aspirar a reunir a unos 80.000 espectadores, registro nunca alcanzado en un encuentro de la FIBA. El resto de choques se disputarán en el Movistar Arena (15.000 asientos).

“Es más que un torneo. Vamos a elevar al baloncesto a otro nivel, a llevarlo a otra dimensión nueva. Colocamos a Madrid en el centro del baloncesto mundial y eso hará palanca hacia el futuro de nuestro deporte. Queremos incidir en el legado”, ha expresado la presidenta federativa, Elisa Aguilar.

Rudy Fernández, Chus Mateo, Isabel Díaz Ayuso, Elisa Aguilar y Fernando Romay, en la presentación del Eurobasket 2029. alberto nevado

El Eurobasket de 2029 contará con un presupuesto de 25 millones de euros y, según Aguilar, dejará un impacto económico en la ciudad de cerca de 300 millones. La gran competición europea del baloncesto de selecciones se unirá a otros grandes acontecimientos deportivos en Madrid como los partidos de la NFL, la fórmula uno y el Mundial de fútbol de 2030. Será el cuarto campeonato europeo en suelo español tras los celebrados en 1973, 1997 y 2007, y prolonga una serie de grandes citas de la canasta organizadas este siglo en España: los Mundiales masculino de 2014 y femenino de 2018, los Europeos masculinos de 2007 y femenino de 2021, y el preolímpico masculino de 2024.

El acto contó con la presencia del seleccionador nacional, Chus Mateo, quien destacó la “ilusión” que genera la nueva generación de Hugo González, Aday Mara, Baba Miller, De Larrea… También acudieron Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Felipe Reyes y Fernando Romay. Y Pau Gasol y Rafa Nadal dieron su apoyo a través de un vídeo.