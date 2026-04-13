Los favoritos de la NBA, de Oklahoma a Boston, esperan rival para el arranque de los playoffs

La maratón de la temporada regular de la NBA terminó la noche de este domingo con la disputa de 15 partidos que sellaron el destino definitivo de varios contendientes al título. Los máximos favoritos, desde los campeones defensores Oklahoma City Thunder hasta los sorprendentes Boston Celtics, todavía deberán esperar rival para la primera ronda de playoffs, que saldrán del ‘play-in’, el torneo de acceso a la fase final que se implantó en 2020 y ha sido un éxito de crítica y audiencia desde entonces.

En la Conferencia Oeste, el ganador del Phoenix Suns contra Portland Trail Blazers quedará emparejado con los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, segundos clasificados del curso y uno de los equipos que más ha mejorado en todos los aspectos del juego a lo largo del año. El perdedor del duelo se las verá con Los Angeles Clippers o los Golden State Warriors, que buscarán un más que probable último baile para sus actuales megaproyectos y necesitarán encadenar dos triunfos en el mini-torneo si quieren citarse con los vigentes campeones y el gran favorito al MVP, Shai Gilgeous-Alexander.

En la Conferencia Este, serán los Philadelphia 76ers y los Orlando Magic quienes buscarán la cita con los Celtics, ya completos y peligrosos como siempre después de la milagrosa recuperación de Jayson Tatum y una temporada supercompetitiva con Jaylen Brown a la cabeza. El perdedor de este duelo se las verá luego con los Charlotte Hornets o los Miami Heat para buscar la última plaza y medirse a unos Detroit Pistons que, como primeros clasificados y en su primera temporada de 60 victorias en dos décadas, intentarán llevarse su primera ronda de playoffs desde 2008.

El resto de los emparejamientos de playoffs ya están definidos. Los Denver Nuggets de Nikola Jokic, terceros clasificados en el Oeste tras encadenar 12 triunfos para cerrar el curso, se las verán con unos Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards que han sufrido para llegar a la línea de meta. Ambos conjuntos se enfrentarán por tercera vez en cuatro años, con un triunfo de cada lado hasta ahora. El otro cruce de la conferencia enfrentará a los incombustibles LeBron James y Kevin Durant por enésima vez. Los Angeles Lakers, finalmente cuartos clasificados tras sufrir los últimos 10 días de competición sin Luka Doncic y Austin Reaves, tendrán enfrente a unos Houston Rockets que esperaban algo más este año pero parten como favoritos gracias a las lesiones del rival.

Al otro lado del país, los New York Knicks arrancarán otro asalto al anillo desde la tercera plaza contra los Atlanta Hawks. La última vez que se enfrentaron, Trae Young les hundió, pero el base ya no está con el equipo rival y en la Gran Manzana buscan repetir viajes a las finales de conferencia, con Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns todavía a la cabeza. En el choque entre el cuarto y quinto clasificado, los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell y James Harden, la plantilla más cara de la NBA en la actualidad, buscará derrocar a unos Toronto Raptors incapaces de rendir contra los mejores de la liga esta campaña.

Entre las ausencias notables de la fase final destacan los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, que este verano puede salir definitivamente de la franquicia que ha sido su segunda casa en Estados Unidos. Nada más terminar el curso, el experimentado entrenador Doc Rivers se despidió del grupo, y está por ver qué cambios proponen los campeones de 2021. Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, en su segundo curso como entrenador jefe en la NBA, cerraron la temporada con 20 victorias y 62 derrotas y siguen construyendo con una base joven y vistas al futuro. El único español en la fase final será Hugo González, base novato y una de las sensaciones de los Celtics durante la prolongada ausencia de Tatum este curso.

El ‘play-in’ de la NBA se podrá ver en Prime Video a partir de la madrugada del miércoles 15 en España. Abrirán fuego Hornets y Heat (1.30 horas) y les seguirán Suns y Blazers (4.00 horas). Al día siguiente, 76ers y Magic (1.30 horas) y Clippers y Warriors (4.00 horas) definirán también su futuro. La primera ronda de playoffs arrancará el sábado 18 de abril a partir de las 19.00 horas peninsulares con el Cavaliers-Raptors seguido a las 21.30 horas por el Nuggets-Timberwolves.