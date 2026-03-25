Pedro Martínez renueva con el Valencia Basket hasta 2028

El Valencia Basket ha anunciado este miércoles la ampliación del contrato de su entrenador, Pedro Martínez, por una temporada más, por lo que el técnico catalán seguirá al frente del primer equipo masculino ‘taronja’ hasta el final de la campaña 2027-28. Pedro Martínez afronta actualmente su cuarta temporada en el banquillo valenciano en su segunda etapa en la entidad valencianista, que destaca que durante este curso se ha convertido en el entrenador con más victorias y más partidos dirigidos en la historia del primer equipo masculino, con un total de 184 triunfos en 251 encuentros.

Además, Martínez también se ha consolidado como el único entrenador que ha conquistado más de un título con el conjunto valenciano, tras sumar la Supercopa Endesa 2025 al histórico campeonato de la Liga Endesa logrado en la temporada 2016-17. El conjunto subraya en un comunicado el rendimiento del equipo esta temporada, en la que ha establecido nuevos registros de victorias totales y de triunfos como local en la Euroliga, a la que regresaron este curso y aún con varias jornadas por disputarse en la Fase Regular, antes de afrontar el tramo decisivo del curso.

En términos globales, el balance de Martínez al frente del Valencia Basket es de 184 victorias y 67 derrotas, lo que supone un 73,3 por ciento de triunfos, el porcentaje más alto logrado por un entrenador en la historia del club.