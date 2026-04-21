Real Madrid - Alavés en directo, el partido de LaLiga en vivo

El jugador del Real Madrid Vinicius Jr , durante el entrenamiento del equipo este lunes en Valdebebas .

El equipo de Arbeloa apura ante los babazorros sus escasas opciones de hacerse con la máxima competición nacional

El Real Madrid busca ante el Alavés apurar sus escasísimas opciones de levantar el título de Liga. A nueve puntos de desventaja del Barça, el Real necesita un milagro, pero promete dar guerra hasta el final. Además, el Madrid llega con la obligación de ofrecer una mejor versión, tanto en resultados como en sensaciones, después de una temporada marcada por la irregularidad en muchos tramos clave. Ante un Alavés que suele competir con intensidad y que no regalará nada, los de Arbeloa saben que deberán imponer su calidad desde el inicio si quieren mantener viva la mínima esperanza.