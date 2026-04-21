Real Madrid - Alavés en directo, el partido de LaLiga en vivo
El equipo de Arbeloa apura ante los babazorros sus escasas opciones de hacerse con la máxima competición nacional
El Real Madrid busca ante el Alavés apurar sus escasísimas opciones de levantar el título de Liga. A nueve puntos de desventaja del Barça, el Real necesita un milagro, pero promete dar guerra hasta el final. Además, el Madrid llega con la obligación de ofrecer una mejor versión, tanto en resultados como en sensaciones, después de una temporada marcada por la irregularidad en muchos tramos clave. Ante un Alavés que suele competir con intensidad y que no regalará nada, los de Arbeloa saben que deberán imponer su calidad desde el inicio si quieren mantener viva la mínima esperanza.
El colegiado Juan Martínez Munuera, perteneciente al Comité Valenciano, será el encargado de impartir justicia. El benidormense acumula más de 230 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2013/14. Estará asistido en el VAR por Javier Iglesias Villanueva (Comité de Árbitros de Galicia).
Entre Lucas Boyé (11) y Toni Martínez (8) han marcado 19 de los 35 goles que acumula el Deportivo Alavés en el presente curso liguero (54% sobre el volumen total). Es la sexta dupla atacante más goleadora de LaLiga tras la del Real Madrid (34 entre Mbappé y Vinícius), del Barcelona (29 entre Lamine Yamal y Ferran Torres), del Mallorca (26 entre Muriqi y Samú Costa), de Osasuna (21 entre Budimir y Víctor Muñoz) y de la Real Sociedad (20 entre Oyarzabal y Guedes).
Desde que tuvo sus primeros minutos tras la lesión de rodilla que le dejó fuera durante cinco encuentros, Kylian Mbappé solo ha marcado dos goles con sus últimos 22 remates totales con el Real Madrid (cuatro contra el Bayern, cinco contra el Girona, seis contra el Bayern de Munich, seis contra el Mallorca, cero contra el Atlético de Madrid y uno contra el Manchester City). El francés no marca en LaLiga desde principios de febrero (cuatro encuentros de sequía goleadora).
El cuadro alavesista ha marcado doce goles en las cinco jornadas ligueras con Quique Sánchez Flores en el banquillo, tantos como en los anteriores 13 encuentros con Coudet en el cargo. Al olfato en la portería rival no le acompaña la fortaleza defensiva: acumulan 16 jornadas recibiendo al menos un gol desde el triunfo contra la Real Sociedad a principios del mes de diciembre de 2025 (1-0 en Mendizorroza).
La entidad de Chamartín ha encajado goles en cada uno de sus ocho últimos partidos de LaLiga (11 tantos), su racha más larga sin dejar la portería a cero desde septiembre de 2019 (8 — 14 tantos). Han pasado dos meses desde la última vez que permaneció imbatido (0-2 contra el Valencia en Mestalla).
Los albiazules solo han ganado en dos de sus 19 visitas ligueras al feudo blanco (17D): una en mayo de 2000 (0-1 con Mané en el banquillo) y otra en noviembre de 2020 (1-2 con Machín en el banquillo).
El Real Madrid ha ganado en cada uno de los últimos ocho enfrentamientos de LaLiga contra el Deportivo Alavés, cuya última ocasión en lograr puntuar fue en la campaña 2020/21 (victoria por 1-2 en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas).
¡¡¡¡LUCAS BOYÉ ENTRA DE INICIO!!!! Quique Sánchez Flores recupera la dupla atacante al recuperarse el argentino de unos problemas en la planta del pie. Las apuestas del técnico madrileño pasan por meter a Denis Suárez en detrimento de Pablo Ibáñez y devolver a Yusi al lateral izquierdo ante la baja por sanción de Abde Rebbach.
¡¡¡¡DEAN HUIJSEN Y ÁLVARO CARRERAS VUELVEN AL ONCE TITULAR!!!! Álvaro Arbeloa modifica la línea defensiva, dando descanso a Antonio Rüdiger, continuidad a Militao en el eje de centrales y dosificando a Ferland Mendy. Sigue sin haber para Dani Carvajal en la alineación inicial.
Por su parte, Quique Sánchez Flores comenzará con los siguientes once jugadores (4-4-2): Antonio Sivera - Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Yusi - Ángel Pérez, Denis Suárez, Antonio Blanco, Jon Guridi - Toni Martínez y Lucas Boyé.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Álvaro Arbeloa pone en liza la siguiente alineación (4-4-2): Andriy Lunin - Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras - Fede Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham - Kylian Mbappé y Vinícius Junior.
El cuadro vitoriano maneja una ventaja de un punto con respecto a las posiciones de descenso, algo que se considera más bien escaso a tenor de que en la última jornada fueron el único equipo de los seis últimos clasificados que no ganó su respectivo compromiso (3-3 contra la Real Sociedad en el Reale Arena). En ese sentido, Quique Sánchez Flores afronta una semana compleja teniendo que visitar el Santiago Bernabéu cuatro días antes de recibir en casa a un Mallorca que pelea por el mismo objetivo de permanencia.
Al contrario que los merengues, el Deportivo Alavés ha experimentado una leve mejoría desde el cambio de entrenador. El nombramiento de Quique Sánchez Flores como nuevo técnico sustituyendo en el cargo a Eduardo Coudet ha traído consigo una racha de cuatro jornadas consecutivas sin perder, sumando seis puntos de doce posibles.
El desmoronamiento del conjunto blanco empezó a producirse en el ocaso del mes de febrero, dejándose puntos en cuatro de las siete últimas jornadas. Entre los partidos ligueros frente a Osasuna (2-1 en El Sadar), Getafe (0-1 en el Santiago Bernabéu), Mallorca (2-1 en Son Moix) y Girona (1-1 en Montilivi), solo ha conseguido sumar un punto de doce posibles, bagaje insuficiente para optar a pelear por el título de LaLiga.
La reciente eliminación en la Liga de Campeones a manos del Bayern de Munich deja al Real Madrid en una situación muy delicada para el mes de competición oficial que queda por delante. Los nueve puntos de distancia con respecto al Barcelona complican el asalto al liderato de LaLiga necesitando un pleno de puntos y algún tropiezo rival para llegar al 'Clásico' del 10 de mayo en el Camp Nou con alguna opción de obrar el milagro.
Las urgencias se citan en el Santiago Bernabéu. Un Real Madrid diezmado por la eliminación europea apura sus últimas opciones de dar pelea por el liderato de LaLiga ante un Deportivo Alavés que está inmerso en alejarse de las posiciones de descenso para salvar la categoría.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Deportivo Alavés, correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:30h)!