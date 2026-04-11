El monólogo de Rory McIlroy da paso a una batalla apasionante en el Masters de Augusta

Parecía un monólogo y se ha convertido en una batalla apasionante por la chaqueta verde. El Masters de Augusta vivió este sábado una de esas jornadas que engrandecen al golf. El dominio de Rory McIlroy, que amanecía con la mayor ventaja en la historia del torneo sobre el segundo clasificado, seis golpes de renta sobre Patrick Reed y Sam Burns, después de 36 hoyos, ha dado paso a un sprint en que el norirlandés y campeón vigente se encuentra rodeado de tiburones. McIlroy comparte ahora el liderato con Cameron Young, ambos con -11, por el -10 de Sam Burns, -9 de Shane Lowry, -8 de Jason Day y Justin Rose y -7 de Scottie Scheffler y Haotong Li. De la mayor ventaja a un desenlace apretadísimo. Bajo un sol abrasador más propio del verano que de la primavera, Augusta celebró un día mayúsculo de golf por la cantidad y calidad de jugadores que aspiran a la corona. Hay partidazo grande por la chaqueta verde.

El campeón comenzó con temblor de piernas. Es difícil comprender que McIlroy esté luchando por la victoria cuando es el segundo peor jugador de todos los que han concursado en este Masters en porcentaje de calles acertadas, un 50% (21 de 42), solo por detrás de Davis Riley, que no pasó el corte. Un putt corto fallado le cargó con un golpe de más en el primer hoyo y Patrick Reed, el hombre que ha escapado de LIV para ganarse en el circuito europeo el paso al PGA Tour, puso el torneo patas arribas con tres birdies consecutivos para arrancar su ronda. En un suspiro aquella jugosa diferencia de seis golpes que parecía un seguro de vida había adelgazado a solo dos impactos. Al toque de corneta de Reed se unió toda la caballería presente en Augusta: Cameron Young, Haotong Li, Shane Lowry (con un hoyo en uno en el 6), Sam Burns, Jason Day, Justin Rose… hasta el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que regresó de la nada para firmar una tarjeta de siete golpes bajo el par en el día (cinco birdies y un eagle) y dejar claro que aún no ha dicho su última palabra.

La distancia que McIlroy había abierto con el resto del universo, como si fuera Tiger en sus mejores tiempos, desapareció cuando el norirlandés probó la guillotina de Amen Corner. La bola al agua en el 11 y un doble bogey tras fallar un putt corto, otro bogey en el 12 después de otra mala salida y apenas el par en el 13, par cinco, condenado por un desvío continuo desde el tee, su gran pecado en este Masters. El derrape coincidió con el birdie de Cameron Young, el mejor pateador del circuito americano, en el 16, un bingo que arregló su visita también al agua en el 15, y McIlroy cedió entonces el liderato ante el aspirante estadounidense.

El drama se masticaba para McIlroy en esos segundos nueve hoyos, como ya le sucediera el año pasado al perder una buena renta y desembocar en el desempate que le ganó a Justin Rose. Surgió entonces la versión más liberada del campeón con birdies en el 14 y el 15 para recuperar el mando... por poco tiempo, bogey en el 17, liderato compartido con Young y todo por decidir.

McIlroy completó el año pasado el Grand Slam, la colección de los cuatro grandes, para unirse en ese olimpo del golf a Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods como los únicos (él como primer europeo) con todas las coronas. Este domingo aspira a rellenar otra casilla en la historia y a unirse a Jack Nicklaus (1964-65), Nick Faldo (1989-90) y Tiger (2001-02) como los reyes que se han vestido dos años seguidos con la chaqueta verde. Augusta promete un gran final de película.

Rahm y Sergio García, mano a mano

“Malas sensaciones”, coinciden Jon Rahm y Sergio García después de su tercera ronda. El vasco y el castellonense comparten un sentimiento similar sobre su juego y también el mismo marcador, cinco golpes sobre el par después de un sábado otra vez cuesta abajo.

Rahm entrega una tarjeta de +1 en el día pese a un arranque de jornada muy prometedor con birdies en los hoyos 1 y 3. Pero se escapó la opción del 4 y cargó con un bogey en el 5 que le devolvió el mal cuerpo. “Una vuelta mala, más de lo mismo”, analizó; “acabo frustrado. El talento lo tengo, pero no lo he aprovechado”. Por ejemplo, en los pares cinco, sin exprimir.

Sergio García tiene mejor cara que el día anterior, cuando insinuó su retirada si el panorama no cambiaba. “Cuando no estás con confianza”, afirmó ayer tras un cierre de ronda con doble bogey en el 17 y el +2 final. “A lo mejor mis expectativas no son correctas. Tengo 46 años y hay que bajarlas. Con 25 o 30 era mucho mejor jugador y puede que la carrera vaya ahora hacia abajo. Cuando la veo, me duele no haber ganado un Open Británico”, lamentó. Los dos españoles compartirán ronda este domingo.

Clasificación del Masters de Augusta.