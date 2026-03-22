Moha Attaoui se cuelga el bronce en los 800 metros del Mundial de Atletismo

El mediofondista remonta al final de la prueba con una marca de 1m 44,66s y suma una cuarta medalla para España

El español Moha Attaoui ha logrado colgarse el bronce del Mundial de Atletismo en pista cubierta en la prueba de 800 metros. El mediofondista ha remontado al final de la prueba con una marca de 1m 44,66s y quedar por detrás del estadounidense Lutkenhaus, que se convierte en el medallista más joven en unos Mundiales en pista cubierta con sólo 17 años. El belga Crestan se llevó la plata. Esta es la cuarta medalla para España en este Campeonato del Mundo. Primero fue la plata en el 4x400 de relevos mixtos, luego la plata también de Quique Llopis en los 60 metros vallas y, este domingo, Mariano García logró colgarse el oro en el 1.500 metros.

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