Carlsen tendrá retador tras un año de pandemia

Salvo enormes sorpresas, el retador de Magnus Carlsen del 24 de noviembre al 16 de diciembre en la Expo Dubái será uno de los cuatro primeros actuales del Torneo de Candidatos: Maxime Vachier-Lagrave (Francia), Ian Niepómniachi (Rusia), ambos con 4,5 puntos en 7 rondas; Fabiano Caruana (EEUU) y Anish Giri (Países Bajos), 3,5 de 7. La 2ª mitad empieza este lunes en Yekaterimburgo (Rusia), de donde los ocho jugadores salieron despavoridos el 27 de marzo de 2020, cuando Vladímir Putin anunció el cierre inminente del espacio aéreo.

De las cuatro partidas del lunes, dos enfrentan precisamente a los cuatro favoritos: Caruana-Vachier Lagrave y Niepómniachi-Giri. De los otros cuatro participantes, dos tienen los mismos puntos que el estadounidense y el neerlandés: Hao Wang (China, 12º del mundo, 31 años) y Alexánder Grischuk (Rusia, 6º, 37), pero ambos han carecido hasta ahora de la consistencia necesaria para ser considerados como potenciales retadores del campeón del mundo. De los otros dos, con 2,5 puntos, el ruso Kiril Alexeyenko (42º, 23) juega el torneo por designación directa, por ser ruso; aunque es capaz de ganar una partida a cualquiera de los otros siete, su inexperiencia en la primera fila mundial lo descarta casi por completo.

ampliar foto Liren Ding Lennart Ootes/FIDE

Por el contrario, el otro colista, el chino Liren Ding (3º, 28), es un caso muy especial. No pocos expertos lo veían a finales de 2019 como el más capacitado para retar a Carlsen. Pero algo importante y no explicado aconteció en su vida en los primeros meses de pandemia; tal vez fueran desgracias de familiares o allegados, o las dos cuarentenas que debió pasar (una en China y otra en Moscú justo antes del Candidatos), o todo a la vez.

El hecho cierto es que su rendimiento y calidad de juego cayeron considerablemente. Sus irregulares actuaciones en los torneos rápidos por internet disputados desde hace un año no son significativas, porque la diferencia horaria le obligó a jugar de madrugada, y él acostumbra a levantarse temprano. Si fuera capaz de jugar como en 2019, no solo sería un rival durísimo para cada uno de sus siete colegas, sino que tendría probabilidades reales, aunque remotas, de ganar el torneo.

Vachier-Lagrave (15º, 30) es el líder actual, por mejor desempate (resultado particular) que Niepómniachi, a quien derrotó precisamente en la última ronda de la primera vuelta, cuando jugadores, árbitros, periodistas y técnicos buscaban ya una manera de salir disparados de Yekaterimburgo en las 24 horas siguientes -la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) fletó un vuelo privado para sacarlos hasta Róterdam (Países Bajos)-, para no quedarse bloqueados durante meses. Pero el francés no jugó bien hace tres meses en el Roland Garros del ajedrez, el torneo Tata en Wijk aan Zee (Países Bajos) ni incluye en su carrera ningún momento en el que haya dado la sensación de ser un gran peligro para el campeón, aunque es cierto que lleva mucho tiempo en la superélite.

ampliar foto Ian Niepómniachi Lennart Ootes/FIDE

Si uno se fija solo en las mejores partidas de Niepómniachi (4º, 30) probablemente piense que el trono de Carlsen corre serio peligro. Pero el ruso no podrá retar al noruego si continúa fallando en la segunda mitad de torneos importantes, cuando la presión es máxima, como le ocurrió, por ejemplo, en dos torneos de 2019: el Grand Chess Tour de Croacia y la Copa Sinquefield en San Luis (EEUU). A su favor, el brillante triunfo, hace cuatro meses, en el Campeonato de Rusia. En su contra, abundantes muestras de inestabilidad psicológica a lo largo de su carrera.

ampliar foto Fabiano Caruana Lennart Ootes/FIDE

Si el deporte de primera fila mundial obedeciera solo a la lógica, el retador de Carlsen más probable sería Caruana (2º del mundo, 28 años): ya lo fue en 2018, en Londres, donde perdió el desempate rápido tras doce empates en las partidas lentas. Y desde entonces ha mantenido la imagen de un jugador durísimo, universal (puede jugar con virtuosismo todo tipo de posiciones) y psicológicamente muy estable. Pero tendrá que rendir al máximo nivel en siete partidas concretas, siete, obligado a mejorar su rendimiento en las 33 presenciales lentas que ha disputado en los últimos doce meses. Fue 4º en octubre del torneo Altibox en Stavanger (Noruega), donde tuvo que dedicar mucho tiempo a las conversaciones con la FIDE, que pretendía reanudar el Candidatos en noviembre contra la opinión de varios jugadores. Y 3º-5º, invicto, a medio punto de los dos primeros, hace tres meses en Wijk aan Zee, donde batió a Vachier-Lagrave entre otros.

ampliar foto Anish Giri Lennart Ootes/FIDE

Giri merece ahora una especial atención porque su reciente triunfo en el torneo telemático rápido Magnus Carlsen Invitational se debió a que -quizá por primera vez desde su ascenso a la élite- arriesgó para lucir al máximo su inmenso talento y enciclopédica preparación técnica. Si es capaz (psicológicamente) de mantener esa actitud en estas siete partidas de altísima tensión, Países Bajos podría tener su tercer aspirante al título tras el campeón Max Euwe (1901-1981; campeón de 1935 a 1937) y el subcampeón Jan Timman, derrotado por Anatoli Kárpov en el Mundial oficial de 1993. Sumando las tres modalidades, Giri ha disputado la friolera de 722 partidas de torneo en un año, con un balance en general positivo, aunque muchas veces frustrante para los aficionados por su aversión al riesgo hasta hace un mes.

El tremendo auge del ajedrez por internet durante la pandemia, y más aún tras la explosión causada por la serie Gambito de Dama, se traduce en un gran despliegue de las dos plataformas principales. Carlsen y Judit Polgar estarán entre los comentaristas habituales en la versión inglesa de Chess24, que en español tendrá a los habituales David Antón, Pepe Cuenca y David Martínez. El pentacampeón Viswanathan Anand reforzará la retransmisión de Chess.com en español, con Julio Granda, Carlos Matamoros y José Martínez Alcántara. Los días de descanso serán el jueves 22 y domingo 25, y el eventual desempate rápido está previsto para el miércoles 28, un día después de la última ronda. Las partidas empiezan a las 16.00 en Yekaterimburgo (13.00 en Madrid, 08.00 en Buenos Aires, 06.00 en Bogotá y Ciudad de México).

