Carlsen porfía, pero firma su 4º empate seguido

Magnus Carlsen tampoco ha podido ganar al alemán Alexánder Donchenko, de 22 años, invitado en el último minuto en el torneo Tata de Wijk aan Zee (Países Bajos) para cubrir la renuncia del ruso Danil Dúbov. Tras ganar al iraní Alireza Firouzja con un gran juego en la 1ª ronda, el campeón del mundo hizo tablas después con tres rivales muy inferiores en teoría: el español David Antón, su compatriota Aryan Tari y el neerlandés Jordan Van Foreest. El sueco Nils Grandelius lidera con medio punto más que el noruego.

Como el propio Carlsen dio a entender el martes -el miércoles fue jornada de descanso-, la clave de sus decepcionantes resultados no reside esta vez en que esté en baja forma, como ocurrió en sus dos últimos torneos rápidos, porque la calidad de su juego es bastante alta tras dos semanas de vacaciones en las islas Maldivas. Es verdad que el escandinavo no está siendo preciso como una computadora cuando intenta ganar por agotamiento. Pero no es menos cierto, y esto parece lo más importante, que sus rivales se han defendido de maravilla (lo reconoció él mismo), muy motivados cuando se enfrentan a uno de los mejores ajedrecistas de la historia. Y también que Carlsen no logró posición ganadora alguna frente a ninguno de ellos.

Donchenko tiene motivos hoy para dormir como un niño, si no lo impide la tremenda excitación que debe producir un empate con el campeón del mundo, porque ha logrado aguantar una presión brutal durante cinco horas y media. Lo peor, en principio, para Carlsen es que ahora está obligado a puntuar mucho contra sus rivales más duros y experimentados, pero eso rara vez fue un gran obstáculo para él.

Por el contrario, una perspectiva de ese tipo sería un problema psicológico de primer grado para el miedoso neerlandés Anish Giri, quien, una vez más, ha ofrecido el empate (al indio Pentala Harikrishna) en una posición llena de vida y muy interesante desde que el propio Giri entregó un peón por la iniciativa. Aunque hay medidas para evitar o paliar este tipo de lamentables comportamientos (la prohibición de no ofrecer tablas antes del movimiento 40, dar tres puntos por victoria como en el fútbol, etcétera) es probable que el problema no se solucione totalmente hasta que los organizadores de los principales torneos acuerden no invitar jamás a quienes defraudan así a los aficionados.

ampliar foto Nils Grandelius, durante su partida de hoy Tata Steel Chess

Mucho más interesante fue la pelea de Grandelius para tumbar al 5º del mundo, el francés Maxime Vachier-Lagrave, quien tal vez se equivoque al plantear variantes de aperturas superagudas y muy analizadas ante rivales claramente inferiores en teoría. Pero también es cierto que, además de un conocimiento enciclopédico de esa apertura, Grandelius remató su ventaja con gran brillantez.

Tras jugar durante 25 horas en las cuatro primeras rondas, el español David Antón mantuvo otro combate agotador, frente a Tari. En su primera fase fue un ajedrez más propio de computadoras que de humanos, luchando contra el famoso Muro de Berlín con el que Vladímir Krámnik destronó a Gari Kaspárov en 2000. Lo cierto es que Antón lo hizo muy bien y logró clara ventaja, pero luego se fue liando, y llegó a un final endemoniado (rey y cuatro peones suyos contra un alfil y un peón) que Tari pudo ganar, pero no lo vio. Y finalmente se firmaron las tablas, tras otras casi seis horas de pelea.

Es muy interesante ver cómo el prodigioso Firouzja va alternando dos estilos muy distintos en este torneo. Hoy, al parecer, le tocaba jugar posicional -así ganó de manera impecable a Antón en la 3ª ronda-, y estuvo siempre algo mejor frente a Van Foreest, pero el empate se firmó en la sexta hora de juego.

Resultados (5ª ronda): Grandelius 1 - Vachier Lagrave 0; Caruana – Yesipenko, tablas; Giri – Harikrishna, tablas; Wojtaszek – Duda, tablas; Carlsen – Donchenko, tablas; Firouzja - Van Foreest, tablas; Anton – Tari, tablas.

Emparejamientos (6ª ronda, viernes): Vachier-Lagrave – Tari; Van Foreest - Antón Guijarro; Donchenko – Firouzja; Duda – Carlsen; Harikrishna – Wojtaszek; Yesipenko – Giri; Grandelius – Caruana.

Clasificación: 1º Grandelius 3,5; 2º-5º Caruana, Carlsen, Giri y Harikrishna 3; 6º-9º Firouzja, Wojtaszek, J. Van Foreest y Yesipenko 2,5; 10º-13º Vachier-Lagrave, Duda, Antón y Tari 2; 14º Donchenko 1,5.

Portal oficial (con retransmisión en directo): https://tatasteelchess.com/

