Carlsen sestea en una jornada soporífera

Los organizadores del circuito Champions Chess Tour en la plataforma Chess24 deben cambiar algo en las reglas para estimular la combatividad en las primeras fases de los torneos. Sobre todo, cuando son doce participantes de los que solo cuatro quedan eliminados tras la liga a una vuelta. Los estadounidenses Hikaru Nakamura y Wesley So, que cuenta con la excusa de la diferencia horaria, firman empates rápidos sin cesar. Y el campeón del mundo, Magnus Carlsen, sigue a medio gas.

El semblante de Carlsen durante la primera partida, frente a Danil Dúbov, no auguraba nada bueno: ojeras muy marcadas, pelo revuelto, cara hinchada y enrojecida.. como si hubiera llevado al extremo su costumbre de levantarse poco antes de la partida para ahorrar energía. No se sabe desde qué lugar del mundo está disputando el torneo, y por tanto no es descartable que para él fuera muy temprano a las 15.00 en Europa occidental. Sin embargo, gracias al patrocinador principal del torneo, Airthings (monitores de la calidad del aire interior) sabemos que la temperatura de su habitación era de 26º; es muy probable que esté en algún país del hemisferio sur, porque él dijo después, durante la entrevista con Chess24: “Fuera también hace calor”.

En todo caso, el campeón del mundo hizo una vez más algo que pocos en la historia han hecho tan bien como él: exprimir una pequeña ventaja en un final de pocas piezas con una precisión de computadora. Dúbov se defendió correctamente durante un buen rato, pero a costa de cargarse de tiempo, lo que causó una imprecisión letal.

¿Volvería Carlsen a ser él mismo tras no ganar ninguna de las cuatro partidas del sábado? Pues no: David Antón lo mantuvo a raya en la siguiente con una posición algo ventajosa hasta que se firmó el empate; Maxime Vachier-Lagrave se defendió bien tras quedar algo peor por una novedad del noruego, y nuevo empate; y el campeón del mundo no estuvo preciso para aprovechar con blancas una apertura favorable frente al neerlandés Anish Giri, quien no sufrió nada para firmar el empate.

Puede asegurarse que las tres últimas rondas de la fase clasificatoria serán este lunes mucho más divertidas que las ocho anteriores, porque los cuatro últimos quedarán eliminados. Vachier-Lagrave, Giri y Antón, así como el indio Pentala Harikrishna, necesitan como mínimo dos puntos más para acabar entre los ocho primeros.

Clasificación tras la 8ª ronda (de 11): 1º-6º Nakamura, Aronián, Dúbov, Radyábov, So y Carlsen 4,5 puntos; 7º-8º Grischuk y Niepómniachi 4; 9º-10º Harikrishna y Vachier-Lagrave 3,5; 11º-12º Antón y Giri 3.

