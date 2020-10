Firouzja también doblega a Aronián

La élite del ajedrez teme cada día más a Alireza Firouzja, de 17 años. El armenio Levón Aronián le ofreció tablas en una posición que sin duda hubiera intentado ganar frente a otros rivales. Luego, en el desempate rápido, el iraní rozó la derrota y con mucho menos tiempo, pero Aronián se lió y acabó perdiendo. El campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, salta al primer puesto tras ganar al número dos, el estadounidense Fabiano Caruana, quien cometió un fallo impropio de él. Este viernes es día de descanso en el torneo Altibox Norway Chess, que se disputa en Stavanger (Noruega).

La muerte súbita (diez minutos para las blancas, obligadas a ganar, y siete para las negras) empezó con un penoso incidente, que Firouzja, con negras, relató así tras su victoria, todavía muy enojado: “El árbitro me dijo que empezábamos a las 20.45. He llegado al escenario a las 20.44, y mi reloj estaba corriendo, con solo cinco minutos restantes. El árbitro ha intentado convencerme entonces de que me había dicho a las 20.42, lo cual es sencillamente increíble”.

Ese relato ayuda a comprender que Firouzja jugase esa partida mucho peor de lo normal hasta quedar en una posición muy inferior, perdedora en términos prácticos ante un rival tan fuerte como Aronián, quien además disponía de tres minutos de ventaja. Pero, por alguna extraña razón, el armenio sufrió una especie de bloqueo parecido al de Firouzja en la 2ª ronda frente a Carlsen, ante quien perdió tras tenerlo contra las cuerdas. Dicho de otro modo, el iraní, que reside en Francia y juega con la bandera de la FIDE, tuvo este jueves la suerte que le faltó el martes. El caso es que Aronián cometió varios errores seguidos hasta quedar en posición inferior y perder por tiempo cuando ya no podía ganar.

Tras entregar un peón para mantener pasivas a las piezas blancas, Caruana cometió aquí el grave error posicional Tc6, castigado de inmediato con la liberadora c5. Chess Base

La pelea entre los dos mejores del mundo fue muy decepcionante. Carlsen salió de la apertura con blancas como acostumbra, con una ventaja microscópica, dispuesto a exprimirla durante horas. Con buen criterio, Caruana sacrificó un peón a cambio de activar sus piezas y dejar pasivas las del escandinavo. Pero poco después hizo algo incomprensible: desbloqueó el peón que mantenía pasivas a las blancas, lo que le llevó de inmediato a una posición muy inferior. El resto fue una exhibición técnica habitual en Carlsen. “Al ajeno al ajedrez ha pasado hoy en la mente de Caruana. Es inconcebible que él cometa un error posicional tan grave”, recalcó el excampeón del mundo Vladímir Krámnik durante sus comentarios en directo para Chess24 con Judit Polgar, la mejor ajedrecista de la historia”.

Para completar la primera vuelta de la liga doble, a Firouzja le falta enfrentarse (el sábado) con el noruego Aryán Tari, de padres iraníes, quien ha ganado en la muerte súbita al polaco Jan Duda, 15º del mundo pero en muy baja forma por razones no explicadas. En las partidas lentas, Firouzja ganó a Duda y ha hecho tablas con Carlsen, Caruana y Aronián. Y de las tres muertes súbitas, solo ha caído ante Carlsen, quien ya acumula 125 partidas lentas invicto en los últimos 800 días.

.Clasificación: 1º Carlsen 9 puntos; 2º Aronián 8; 3º-4º Firouzja y Caruana 7; 5º Tari 1,5; 6º Duda, 1.

