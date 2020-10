Firouzja tumba a Caruana, 2º del mundo, en el desempate

Alireza Firouzja mantiene una actitud de gran campeón mucho antes de serlo, y con solo 17 años. Dolido aún tras perder el martes una posición ganadora ante Magnus Carlsen en la muerte súbita, arriesgó frente al número dos, el estadounidense Fabiano Caruana, hizo tablas tras cuatro horas y luego se impuso en el desempate. Caruana, quien se enfrenta este jueves a Carlsen, lidera empatado con el armenio Levón Aronián, con un punto de ventaja sobre Carlsen y 1,5 sobre el asombroso iraní tras la 3ª ronda de las diez previstas en el torneo Altibox Norway Chess, que seis jugadores disputan en Stavanger (Noruega).

“No quería perder por tiempo como el día anterior ante Magnus. Eso era lo único que me importaba, no las jugadas, que iba haciendo por pura intuición”, admitió Firouzja con referencia a su estado de ánimo en el momento de mayor tensión. “A ver qué tal juego mañana contra Aronián antes del descanso del viernes, que me vendrá muy bien después de tanta tensión estos días”, añadió.

Firouzja pensó mucho durante la apertura de la partida lenta, rechazando siempre las posiciones más simples y dejando claro por tanto que no buscaba un empate balsámico tras su gran disgusto de la víspera sino una lucha sin cuartel. La obtuvo, en una posición sumamente complicada, y quedó algo peor y con bastante menos tiempo, pero luego fue recomponiendo su armonía hasta que Caruana repitió jugadas para forzar el empate cuando el reloj auguraba tremendos apuros de tiempo para ambos. Con ese empate, el que firmó con Carlsen y la victoria del primer día sobre Duda, el iraní sube 8,6 puntos en la lista mundial y ocupa el puesto 16 tras adelantar al indio Harikrishna, el búlgaro Topálov y el estadounidense Nakamura.

La muerte súbita (diez minutos para las blancas, obligadas a ganar, y siete para las negras, con un segundo de incremento por jugada a partir de la 41) era la auténtica prueba de fuego para Firouzja, con blancas, con el recuerdo de haberse quedado bloqueado ante Carlsen el día anterior cuando rozaba la victoria. Como el martes, la pelea empezó muy bien para él, con una línea muy incisiva y apropiada para ganar a toda costa, que sometió a Caruana a una fuerte presión.

Como frente a Carlsen, Firouzja logró una posición objetivamente ganadora, y todavía con minuto y medio en el reloj. Pero justo ahí omitió el golpe definitivo, aunque todavía tenía una gran ventaja. La tensión subió al máximo cuando ambos disponían de solo unos segundos. Caruana cometió un error táctico, pero aún quedaba lo más difícil: ganar sin pensar a un ritmo de más de una jugada por segundo. Esta vez, el asiático no se bloqueó y forzó la rendición de su rival con menos de cinco segundos disponibles, cumpliendo el pronóstico de Carlsen, quien, comentando la partida en directo, había dicho un minuto antes: “Alireza sabe lo que está haciendo, va a ganar”.

En las otras dos partidas se impusieron los favoritos, pero de maneras bien distintas. Carlsen arriesgó mucho con negras, hasta el punto de que llegó a estar en una posición muy inferior, pero Tari no afinó en la presión, y el número uno se impuso con un juego brillante a partir de ese momento. Por el contrario, Aronián -quien el martes fue obsequiado por los organizadores con un concierto de música clásica para festejar su cumpleaños 38 (el primero desde que falleció su esposa)- se adaptó con negras al ferviente deseo de Duda de hacer tablas, logró un final de torres con mínima ventaja y triunfó con una técnica exquisita.

Clasificación: 1º-2º Caruana y Aronián 7 puntos; 3º Carlsen 6; 4º Firouzja 5,5; 5º-6º Duda y Tari, cero.

