Carlsen triunfa a medio gas

“El resultado es bueno a pesar de que he jugado mal, lento, con poca visión táctica”. Así juzga Magnus Carlsen su actuación en la tercera y última jornada del Memorial Steinitz, un torneo relámpago por internet que ha ganado con gran claridad a pesar de lo que sufrió en las dos primeras. El noruego triunfa de nuevo con tres victorias y tres tablas en las seis últimas rondas. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y el club virtual Chess24 anuncian un aluvión de torneos, tanto profesionales como de aficionados, desde este lunes.

La carrera por el primer premio entre Carlsen y el ruso Danil Dúbov (con medio punto más que el noruego) empezó con victorias muy claras de ambos en la decimotercera ronda, sobre el ucranio Antón Koróbov y el español David Antón respectivamente. Pero las emociones fuertes empezaron de inmediato: Dúbov cayó ante su compatriota Alexánder Grischuk, triple campeón del mundo de rápidas y muy peligroso incluso cuando no está en forma; Y Carlsen tuvo que emplearse a fondo para no perder con Antón, quien dominó la partida de principio a fin.

Nadie esperaba que Xiangzi Bu cortase la trepidante marcha de Dúbov, pero el chino lo enganchó casi en la apertura de la 15ª ronda, y luego fue implacable, mientras Carlsen dominaba a Grischuk sin problema alguno. El noruego se adelantaba en un punto, pero el ruso tenía aún la esperanza de batirle en la penúltima ronda.

Pero Dúbov no tenía su mejor día, y mató la emoción al perder a continuación ante el juvenil estadounidense Jeffery Xiong mientras Carlsen despachaba a Bu sin mayores problemas y se aseguraba así el primer premio. Sin embargo, Dúbov jugó muy bien con negras en la penúltima ronda frente al campeón, a quien obligó a dar lo mejor de sí para hacer tablas. Y el escandinavo firmó ese mismo resultado después con Xiong para redondear su nuevo triunfo. Ahora solo tendrá un día de descanso porque el martes empieza el torneo Lindores, también rápido y de primera fila mundial.

De los jugadores que no han luchado por el primer puesto, Xiong y Antón merecen ser destacados. El estadounidense, de 19 años, porque confirma su gran potencial en cada actuación. Y el español porque una mayor eficacia en el aprovechamiento de posiciones muy ventajosas le hubiera dado un puesto muy brillante. Sus resultados en la tercera jornada: victorias sobre Svídler y Koróbov, tablas con Carlsen, Le y Mamediárov (malogrando posiciones ganadoras en estas dos últimas), derrota ante Dúbov.

El torneo femenino tuvo un final de máxima emoción: Armagedón (muerte súbita, con cuatro minutos para las negras y cinco para las blancas, obligadas a ganar) entre la china Tingjie Lei, con blancas, y la rusa Katerina Lagno. La partida duró 152 movimientos porque Lei empleó gran parte de ellos en intentar aprovechar su ventaja de reloj en una posición de claro empate hasta que decidió tirar la casa por la ventaja, y perdió.

Una de las tres derrotas de Lagno ocurrió ante la iraní Sarasadat Jademalsharieh, de 23 años, cuya brillante carrera se vio truncada hace unos meses. El Gobierno iraní frenó o prohibió los viajes de sus mejores jugadores tras la decisión de Alireza Firouzja, de 16 años, de mudarse a Francia, en protesta por la obligación, impuesta por el Gobierno, de negarse a jugar contra israelíes. Jademalsharieh apoyó a Alireza en las redes sociales; pocos días después, la policía le impidió embarcar en un avión para jugar el torneo de Gibraltar.

Lagno, de 30 años, 5ª del mundo en lentas y rápidas, y 1ª en relámpago, bicampeona de Europa entre otros muchos galardones, emigró de Ucrania a Rusia en 2014. Su caso es, por tanto, similar al de Serguéi Kariakin, quien cambió de nacionalidad cinco años antes. Lagno, cuya pareja actual es Grischuk, comentó tras su victoria: “Estos torneos por internet son mucho mejor que nada, porque me obligan a prepararme y me motivan. Pero echo mucho de menos tocar el tablero, hablar con mis rivales tras la partida y no tener a mis hijos muy cerca mientras juego”.

Clasificación masculina: 1º Carlsen 12 puntos; Dúbov 10; 3º Svídler 9,5; 4º-6º Mamediárov, Xiong y Le 9; 7º-8º Bu y Koróbov 8,5; 9º Antón 7,5; 10º Grischuk 7.

Clasificación femenina: 1ª Lagno 12; 2ª Lei 12; 3ª Abdumalik (Kazajistán) 11,5; 4ª Kosteniuk (Rusia) 10,5; 5ª Tan (China) 10; 6ª-7ª Jademalsharieh y Stefánova (Bulgaria) 9; 8ª Sebag (Francia) 8,5; 9ª Paethz (Alemania) 4,5; y 10ª Cori (Perú) 3.

La FIDE anuncia 2.000 torneos por internet Cartel anunciador del proyecto de la FIDE 'Jaque mate al coronavirus' FIDE L.G. Quien desee emborracharse de ajedrez tiene una oportunidad única con el proyecto Jaque mate al coronavirus, desde este lunes hasta el 16 de junio. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anuncia “más de 2.000 torneos por internet” en colaboración con tres de los clubes virtuales más importantes: Lichess.org, Chess.com y Chess24, además del propio, FIDE Online Arena. Los torneos, unos 80 cada día, “están dirigidos a todos los ajedrecistas, con independencia de su edad, país o nivel de juego”. Hay 1.500 premios; entre ellos, una semana con todos los gastos pagados para la próxima Olimpiada de Ajedrez (Moscú 2021) para “al menos” 64 participantes. Otras recompensas consisten en poder disputar mini-duelos en la red con grandes maestros.

