China triunfa gracias al pletórico Yu

La selección china es tan compacta que ni siquiera el temible equipo de EEUU ha podido tumbarla. El triunfo de Fabiano Caruana ante Yi Wei, el muy meritorio empate de Irina Krush ante la número uno, Yifán Hou, y las tablas de Hikaru Nakamura con negras ante Liren Ding no fueron suficientes porque los americanos necesitaban ganar, y Wesley So cayó ante el impresionante Yangyi Yu en una partida muy brillante. La Copa de Naciones, organizada por la Federación Internacional (FIDE), y jugada en Chess.com, confirma el gran futuro del ajedrez en internet.

“Creo que es una victoria justa. Yo quería que ganasen porque los chinos son claramente el equipo que mejor ha jugado a lo largo de toda la Copa de Naciones”, reconoció el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, durante sus comentarios en directo para Chess24. Poco después, el cubano-estadounidense Leinier Domínguez, 6º del mundo en partidas rápidas y 14º en lentas, se lamentaba en Chess.com de su “baja forma”, que solo le ha permitido aportar un punto en cuatro partidas al equipo subcampeón.

China no solo tenía la ventaja del empate por haber ganado, con claridad, la liga previa a doble vuelta entre seis equipos, sino que eligió los colores de las piezas para la final: blancas en el primer y tercer tableros (Ding y Yu), dejando las negras para la partida más difícil (Wei frente a Caruana) y la más fácil en teoría, (Hou frente a Krush). Sin embargo, la tarde (mañana en EEUU, noche cerrada en China) empezó prometedora para los norteamericanos porque Krush se batía bien el cobre frente a su potentísima rival, con un planteamiento muy conservador que Hou no pudo romper.

El panorama era aún mejor para EEUU en el segundo tablero. Yi Wei, a quien siempre le va la marcha sin que importe quién sea su rival, entregó un peón con alegría, probablemente demasiada, y luego no fue preciso para lograr un contrajuego suficiente, lo que le llevó a un final perdedor. Caruana, subcampeón del mundo de partidas lentas, redondeaba así una actuación memorable en la modalidad que supuestamente no le favorece: mejor jugador del torneo, con 7,5 puntos en nueve partidas.

ampliar foto Fabiano Caruana María Emeliánova/Chess.com

En el primer tablero, las espadas estaban muy afiladas. Lejos de esperar a que Nakamura le atacase, Ding entregó el ala de dama para lanzarse contra el rey en el otro flanco, y así se llegó a una posición donde todo podía ocurrir. Y aconteció algo curioso: Carlsen, secundado por el octacampeón de Rusia, Péter Svídler, vaticinó en sus comentarios para Chess24 que el chino estaba perdido, pero no era tal: ante la precisa defensa del estadounidense, Ding había encontrado una combinación que le garantizaba un tablífero final de torres.

Todo dependía del temible Yu, quien se enfrentaba a su verdugo de la víspera, So, tras sumar 6,5 puntos en nueve rondas. La impresión que Yu ha transmitido a lo largo de su carrera es que en él hay dos jugadores: uno que no arriesga ni a tiros y otro capaz de lo que sea menester para ganar cuando se siente en buena forma, como en esta Copa de Naciones. De modo que Yu asumió desde el minuto uno que la medalla de oro dependía de él, y regaló un peón a So con gran desparpajo a cambio de la iniciativa. So es un defensor durísimo, pero esta vez no lo suficiente para frenar al chino arrasador, que terminó firmando un ataque modélico y muy brillante; tanto, que vale una medalla de oro para su país. La quinta, tras las conseguidas en las Olimpiadas de Ajedrez de 2014 y 2018, y los Campeonatos del Mundo de Naciones de 2015 y 2017.

La vorágine de ajedrez por internet continuará a todo trapo. Casi todas las estrellas rusas participarán, del martes al jueves, en el torneo caritativo Juega por Rusia, con una campaña de donaciones al personal sanitario y los hospitales del país. Le seguirá, del viernes al domingo, el Memorial Steinitz, con Carlsen y el español David Antón, entre otros. Y se esperan anuncios de otros torneos de élite inmediatos. La actividad es tan trepidante que resulta muy difícil de seguir sin perderse algo. Por ejemplo, durante la Copa de Naciones se ha disputado el I Torneo Internacional Gran Canaria sub 16, con la victoria del uzbeko Nodirbek Abdusattórov.

Si se suman todos los demás torneos de nivel menor y los millones de partidas que los aficionados disputan cada día en internet, puede asegurarse que solo el ajedrez tiene hoy tanta actividad como la que falta en todos los demás deportes juntos.

Resultados (completos aquí).-

Final (China 2 -EEUU 2):Ding (China)0,5 – Nakamura (EEUU) 0,5; Caruana (EEUU) 1 – Wei (China) 0; Yu (China) 1 – So (EEUU) 0; Krush (EEUU) 0,5 – Hou (China) 0,5.

Clasificación final de la liga a doble vuelta: 1º China 17 puntos de equipo (25,5) individuales); 2º EEUU 13 (22); 3º Europa 13 (21,5); 4º Rusia 8 (19); 5º India 5 (17,5); 6º Resto del Mundo 4 (14,5).

