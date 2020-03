Barcelona - Real Sociedad en directo, la Liga Santander en vivo

En la previa ante la Real, Sarabia ha dado su opinión: “Mi esencia no va a cambiar. Es un tema más de forma que fondo. Es verdad que tenemos que ser un ejemplo para todo el mundo, para los niños. Voy a seguir viviendo el fútbol intensamente. No voy a cambiar”.

Juan I Irigoyen

A Setién le tocó hacer de cortafuegos porque su segundo, Eder Sarabia, fue ‘cazado’ por las cámaras en el clásico soltando broncas y exabruptos a diestro y siniestro. “Este tema no da más de sí. Lo único que ha hecho mal son las formas en las que se ha expresado y a mí no me gustan. Lo quiero matizar bien porque la interpretación que pueda hacer la gente de los gritos… Es que es muy normal hacerlo en el campo, demostrar tu carácter, transmitir". Defendió Setién a su segundo.