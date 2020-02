Sergio Ramos: “Llega la semana decisiva, aquí es donde se ve a los tíos; a los niños hay que dejarlos a un lado”

Sergio Ramos, en el entrenamiento en Valdebebas. En vídeo, fragmento de la rueda de prensa de Ramos, este martes. Rodrigo Jiménez (EFE) / ATLAS

También en la víspera de otro partido de Champions, cuando el futuro de Zidane en el banquillo del Real Madrid temblaba en el alero, Sergio Ramos, el capitán blanco, compareció en la sala de prensa. El equipo no levantaba el vuelo, asomaba tormenta y el central lució respaldo al técnico y compromiso de la plantilla. Casi cuatro meses después, a horas de recibir este miércoles al Manchester City (21.00, Movistar Liga de Campeones) de Guardiola después de otra secuencia de resultados decepcionantes, este martes en Valdebebas, Ramos ha vuelto a colocarse bajo los focos: "Llega un momento donde a mí me gusta salir a dar la cara, porque al final me siento más cómodo cuando las cosas van mal, incluso cuando van bien. Llega el momento más delicado, porque el margen de error es mínimo. Llega la semana decisiva y aquí es donde se ve realmente a los tíos. A los niños hay que dejarlos a un lado", ha explicado.

La intensidad de las turbulencias provocadas por la eliminación en la Copa y por la pérdida del liderato liguero tras los dos últimos tropiezos (Celta y Levante) no se acerca a las sacudidas del octubre pasado, pero sí han asomado dudas. "El fútbol son los resultados. Hemos perdido partidos jugando bien, como ante el Levante. Hicimos un gran partido, pero no estuvimos finos de cara al gol. Y el gol te acaba penalizando", ha dicho, mirando con optimismo a los dos próximos compromisos en el Bernabéu. "Tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe en la mesa ganando".

Como es habitual en Zinedine Zidane, el capitán blanco se ha aferrado al trabajo para enderezar las dos áreas del juego en las que se han atisbado las principales debilidades en las últimas fechas. En primer lugar, la defensa, punto en el que se apoyó el despegue blanco anterior al bajón: "Intentaremos seguir en la dinámica anterior, con pocos espacios entre los jugadores, las líneas y atentos a las ayudas y los ajustes. Hemos hecho mucho hincapié en esos pequeños detalles, que fueron los que nos hicieron estar donde estábamos", ha dicho. Y de ahí, a la otra área: "El balón acabará entrando", ha asegurado Ramos.

Confía en el trabajo y en la motivación que les supone la Copa de Europa: "Cuando llega la Champions, a veces llegas mal y haces un partidazo", ha dicho, y ha querido desligar lo que significa para la competición para el Madrid de la vieja e intensa rivalidad que mantienen con Pep Guardiola, técnico del City. "No es un plus para nosotros. Sobra la motivación cuando suena ese himno. Uno se olvida de eso y solo piensa en pasar a la siguiente fase. Si le ganamos, pues ya después alguna que otra broma podría caer", ha terminado concediendo con una sonrisa.

Menos concesiones ha hecho en ese ámbito Zidane: "Solo es un Real Madrid-Manchester City; no es un Guardiola-Zidane. Es un partido de fútbol, y lo que quiere ver la gente es eso. Es un partido bonito, estamos contentos porque estos partidos los queremos jugar y ya está".

Además de la rivalidad de años entre el exbarcelonista Guardiola y la entidad blanca y el propio Zidane, a los dos técnicos los une también un pequeño pasado común. Cuando el francés se preparaba para ser entrenador en 2015, visitó al español en Múnich, donde pasó dos días intercambiando impresiones. "Nos inspiramos en lo que él hizo. No nos preocupa ni tenemos miedo de jugar contra sus equipos. Fue muy sincero y abierto y aprendí mucho de él", ha contado Zidane, que ha querido reservarse los detalles de aquellas jornadas. Como los de lo que prepara para su nuevo encuentro, el que sucederá este miércoles en el Bernabéu: "No te voy a contar nada. Ni lo que vamos a hacer ni nada...".

