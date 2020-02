Michael Jordan: “Kobe lo dio todo en la cancha y en la vida”

“En el baloncesto, en la vida, y como padre, Kobe no se reservó nada, lo dio todo”. Michael Jordan, considerado uno de los mejores deportistas de la historia, en un discurso que no estaba programado, ensalzó la figura de Kobe Bryant. Fue con ocasión del fastuoso y emotivo homenaje que se dedicó este lunes a Kobe y a su hija Gianna en el Staples Center de Los Ángeles, la cancha donde se forjó la leyenda de uno de los mejores jugadores de la NBA y uno de los que mejor supo captar la globalización del deporte.

“Cuando llegué a conocerlo”, recordó Michael Jordan con lágrimas en los ojos, “quería ser el mejor hermano mayor que pudiera ser. Para ello, tienes que soportar los inconvenientes: las llamadas nocturnas o las preguntas tontas. Me enorgullecí mucho cuando al final me di cuenta de que Kobe solo estaba tratando de ser una mejor persona”. Michael Jordan, ganador de seis anillos con los Bulls entre 1991 y 1998 apenas coincidió jugando con Kobe. El de los Lakers empezó su carrera en la NBA en 1996, con 18 años recién cumplidos. Pero Jordan siempre fue el referente para Kobe, que acabó ganando cinco anillos con los Lakers.

“Kobe era conocido como un feroz competidor en la cancha de baloncesto..., pero para mí era mi dulce esposo y el hermoso padre de mis hijos. Era el MVP de los papás de las niñas”, deslizó en su largo discurso su viuda Vanessa. Al igual que varios de los oradores, Vanessa no pudo reprimir las lágrimas en algunos momentos, pero mantuvo la entereza para recordar algunas de las mejores cualidades del jugador que se convirtió en un icono del deporte mundial.

Unos 20.000 aficionados llenaron el Staples Center para honrar la memoria de Kobe y su hija Gianna fallecidos el 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a otras siete personas. La familia de Kobe tituló la ceremonia “Una celebración de vida”. “Dios sabía que no podían estar en esta tierra el uno sin el otro. Tenía que llevárselos juntos al cielo. Que descansen en paz y se diviertan en el cielo hasta que nos volvamos a encontrar. Los amamos”, concluyó Vanessa. Antes, entre otras muchas referencias a ambos, también enfatizó la pasión de Gianna por el baloncesto: “Probablemente se habría convertido en la mejor jugadora de la WNBA. Habría marcado diferencia en el baloncesto femenino. Estaba motivada para cambiar la forma en que se veía el deporte femenino”.

Vanessa Bryant, durante su discurso en el Staples Center. ETIENNE LAURENT EFE

Asistieron al acto las plantillas de los Lakers con LeBron James y Anthony Davis al frente, y también las de los Clippers y los Grizzlies, que disputaban horas después un partido en el Staples. También muchos jugadores amigos de Kobe como Pau Gasol, James Harden, Chris Paul, Kyrie Irving, Stephen Curry, Draymond Green, Jayson Tatum, Marcus Smart, y exjugadores como Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Steve Nash, Dwyane Wade, Paul Pierce, Bill Russell, Elgin Baylor así como su exentrenador, Phil Jackson, y el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, entre otros.

El homenaje se celebró en un día muy especial. Fue el 02-24-20. Una fecha plena de simbolismos. El 2 por el número de la camiseta de Gianna, Mambacita; el 24 por la de Kobe Bryant durante su segunda etapa en los Lakers; y el 20 por los 20 años que llevaban juntos Kobe y Vanessa y también por las 20 temporada que el jugador compitió con el equipo californiano. 33.642 rosas rodearon el escenario del Staples Center, una por cada uno de los puntos que obtuvo Kobe Bryant durante las 20 temporadas en las que compitió en la NBA. Los asistentes, a su llegada, recibieron el programa de la ceremonia, una camiseta estampada con imágenes de Kobe y Gianna y un pin con una K y una B.

La ceremonia comenzó con la interpretación de Beyoncé del tema Your Love is Bright as Ever. “Estoy aquí porque quiero a Kobe… y esta era una de sus canciones favoritas”, dijo la cantante. El famoso presentador de televisión Jimmy Kimmel dirigió la ceremonia, en la que intervinieron con largos discursos las jugadoras Diana Taurasi y Sabrina Ionescu, el entrenador Geno Auriemma y el director deportivo de los Lakers y amigo personal de Kobe, Rob Pelinka. Tras su intervención, Alicia Keys, interpretó una versión de la Sonata de Beethoven. Y poco después, Christina Aguilera cantó el Ave María. Fue poco después de que hablara Shaquille O’Neal y de que, a través de la pantalla gigante se pasara el documental Dear Basketball por el que Kobe recibió un Oscar.

