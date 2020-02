Rotundo repaso del Wolves al Espanyol

El Espanyol se estrelló en Europa. No tenía una misión fácil el conjunto de Abelardo, más preocupado por su delicada situación en LaLiga que por estirar su periplo en la Europa League. Amagaron los suplentes blanquiazules con sorprender al Wolves Wolverhampton y hasta le robaron el cuero. Pero cada vez que aceleraban los muchachos de Nuno Espírito Santo temblaba el cuadro de Abelardo, sobre todo si el balón caía en las botas de Diogo Jota. Después de un primer tiempo batallador, en el que les falló la puntería (ninguna novedad cuando no juega Raúl de Tomás), el Espanyol se desfiguró tras el paso por los vestuarios. Y el cuadro inglés no tuvo piedad: rotundo 4-0.

WVH 4 - 0 ESP Wolves Rui Patrício, Romain Saiss, Coady, Willy Boly, Matt Doherty, Jonny, Moutinho, Ruben Neves, Adama Traore (Leander Dendoncker, min. 60), Raúl Jiménez (Pedro Neto, min. 74) y Diogo Jota (Daniel Podence, min. 82). Espanyol Andrés Prieto , Víctor Gómez Perea (Darder, min. 75), Naldo, Calero, Dídac, Iturraspe (David López, min. 60), Matias Vargas, Wu Lei, Víctor Sánchez, Óscar Melendo (Jonathan Calleri, min. 61) y Ferreyra. Goles 1-0 min. 14: Diogo Jota . 2-0 min. 51: Ruben Neves . 3-0 min. 66: Diogo Jota . 4-0 min. 80: Diogo Jota . Árbitro Tobias Stieler Moutinho (min. 43), Víctor Gómez Perea (min. 66), Iturraspe (min. 42) y Víctor Sánchez (min. 77). Moutinho (min. 43), Víctor Gómez Perea (min. 66), Iturraspe (min. 42) y Víctor Sánchez (min. 77). Estadio: Molineux Stadium

No presumía el Espanyol de una alineación asustar al octavo de la Premier League. Sin embargo, de entrada, el Espanyol no se dejó apabullar por el Wolves, al contrario. El descenso aprieta al cuadro blanquiazul y el técnico de asturiano solo repitió en el once inicial a dos jugadores que disputaron el último partido en LaLiga ante el Sevilla (2-2): Víctor Sánchez y Wu Lei. El catalán no podrá estar en el próximo duelo liguero ante Valladolid (sancionado), mientras que el delantero chino podría saltar desde el arranque en el José Zorrilla en el caso de que Raúl de Tomás no se recupere de su lesión muscular. El cuadro blanquiazul parecía querer vender cara la eliminatoria. Le duró solo un tiempo.

A diferencia de Abelardo, Nuno apostó por equipo muy similar al que había empatado ante la última jornada de la Premier. Siempre aferrado al talento de los portugueses (cuenta con ocho jugadores lusos en la plantilla, seis representados por la empresa Gestifute, la misma que trabaja con el técnico del cuadro inglés), al Wolves lo atoró la actitud del Espanyol, seguro con el balón, duro para desafiar en la presión a los tres zagueros del Wolves. Rui Patricio, en cualquier caso, no se dejó vencer por Wu Lei. El Wolves esperaba. Y, cuando parecía que iba a silenciar al Espanyol con la potencia de sus extremos (Adama y Diogo Jota), lo superó con una jugada de estrategia. Raúl Jiménez peinó el balón para que Jota firmara el 1-0.

El Espanyol ni se inmutó. Seguía el balón en su poder y merodeaba el área de Rui Patricio. Pero la falta de puntería blanquiazul –su hombre gol, De Tomás, trabaja en Barcelona para recuperarse de una lesión muscular- contrastó con la eficacia del Wolves. Ferreyra no supo aprovechar el regalo del portero portugués y a Wu Lei se le atragantó el gol por duplicado. El equipo inglés no falló. Neves sacó a relucir su pedigrí con un remate preciso, esencialmente potente, desde el balcón del área después de controlar el cuero con el pecho. Entonces se desfiguró el Espanyol. No quedó ni rastro del equipo tan atrevido con la pelota como errático en el área del Wolves. Y los ingleses lo pasaron por arriba. Diogo Jota apareció en dos oportunidades para firmar su hat-trick y dejar al Espanyol en la lona en Europa.

