Los Wolves resetean a Juancho Hernangómez en la NBA

Juancho Hernangómez, todavía con la respiración entrecortada por el cansancio del partido y por la noticia que acababa de recibir, se despedía de Nikola Jokic en los vestuarios del Pepsi Center de Denver el 4 de febrero. El ala-pívot español era informado casi en pleno partido de que acababa de ser traspasado a Minnesota. Por tanto, la victoria ante Portland por 127-99 fue su último partido en el equipo que le eligió en el 15º puesto del ‘draft’ de 2016 y en el que jugó 191 partidos de la Liga y otros cinco en los ‘playoffs’ de la pasada temporada. Fue el punto final a una estrecha y cordial relación, pero inevitablemente destinada a concluir dada las escasas oportunidades de que dispuso Juancho.

La calidad de la plantilla de los Nuggets y la tremenda competencia en su posición (Jerami Grant, Paul Millsap, Michael Porter en el puesto de cuatro, y Will Barton y Torrey Craig en el de tres), dejó a Juancho con un expediente muy recortado: una media de 15,3 minutos, 4,8 puntos y 3,1 rebotes. Además, la presencia en la cancha del jugador madrileño de 24 años iba a menos, pese a que todos alababan sus cualidades, desde el entrenador, Mike Malone, hasta el director de operaciones, Tim Connelly.

“Malik (Beasley) y Juancho estuvieron aquí durante cuatro años, Jarred (Venderbilt), dos. Todos se van en términos positivos”, afirmó su ya exentrenador. “Amo a Juancho... Sabía que siempre estaba preparado cuando lo necesitábamos. En Minnesota, tendrá las oportunidades que se merece”. Y así ha sido, al menos de entrada. Juancho ha pasado de un equipo que aspira a todo en los playoffs a otro que se debate en la penúltima plaza de la Conferencia Oeste. Pero ha pasado a formar del quinteto titular de los Wolves, junto a dos All Star, el recién llegado D’Angelo Russell (Golden State), y el número uno del ‘draft’ de 2015, Karl Anthony Towns, junto al también llegado de Minnesota Malik Beasley y el nigeriano Josh Okogie.

Juancho, que al final de esta temporada queda libre, disputó 26 minutos ya como titular en su estreno con los Wolves, con victoria ante los Clippers, y casi la misma cifra en la derrota contra Toronto. En esos dos encuentros ha promediado 14,5 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Está en la línea de los informes que avalaron el interés de los Wolves a la hora de incorporarlo; en los partidos que jugó como titular con los Nuggets sus promedios fueron muy interesantes: 10,7 puntos, con un 45% de acierto en tiros de campo y un 38% en triples, 6,2 rebotes y 1,2 asistencias. Y a pesar de ello, Hernangómez jugó más de 30 minutos solo en 21 de los 191 partidos de la fase regular que disputó en esos tres años y medio con los Nuggets, y en la mayor parte de ellos debido a las lesiones de varios compañeros.

“No ha sido una buena temporada para mí”, admitió Juancho en una entrevista a TalkBasket.net el 23 de enero. “He estado luchando con mi juego. No hago demasiados tiros. Es duro. Tengo que resolverlo. Sigo practicando lo mismo, incluso más. He estado tirando muy bien en los entrenamientos, pero cuando no tienes continuidad, minutos, es difícil conseguir el ritmo adecuado. Trabajo para ello, para estar listo cuando el entrenador me llama”. Tras el traspaso a Minnesota, y con Ryan Saunders como entrenador, la carrera de Juancho puede dar un giro de 180 grados.

