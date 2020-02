“Este es el camino para ganar títulos”

Parte fundamental de la transformación estética, que no espiritual, del nuevo El Sadar, la afición de Osasuna resonó de inicio mucho menos que en recientes visitas del Real Madrid, históricamente mal recibido en Pamplona. La polémica con la dirección del club navarro por el cobro de media entrada a los socios tuvo su reflejo en una bajada de decibelios que, contra toda lógica, se mostró suficiente para que en los primeros minutos de juego el equipo de Jagoba Arrasate empujase hacia su portería a un Madrid que pagó su mal despertar con el gol de Unai García, que inauguró su casillero en Primera.

“Han salido muy fuertes”, reconoció Zinedine Zidane, que de nuevo rediseñó el equipo, y presentó un once con Isco y Bale como principales novedades. Después de quedarse fuera de las convocatorias de los últimos cuatro partidos, el galés regresó al campo en Pamplona, aunque pareció desvinculado del césped, al que pateó en varias ocasiones, como si no fuera capaz de encontrar el punto exacto en el que colocar la bota. Debió pensar que había algún ser indeterminado que le movía la tierra por la que orbitaba, ya que las dos bandas del Sadar le resultaron pantanosas.

“Estoy contento por su partido”, le valoró ZZ, que lo mantuvo 71 minutos sobre el campo antes de relevarle por Lucas Vázquez, que acabó marcando su tercer gol de la temporada. “Defensiva y ofensivamente lo ha dado todo. Estaba un poco corto físicamente al final, por eso ha salido del campo, pero estoy contento con su partido. Sabemos el jugador que es y nos va a dar mucho desde ahora hasta el final de temporada”, señaló el técnico francés, que volvió a defender su relación con el jugador. “El problema está en que quieren que tengamos un problema con Gareth, pero no lo hay”, recalcó. Sin embargo, durante distintos momentos del encuentro la falta de pulsión física de Bale se tradujo en carreras que no alcanzaron pases en profundidades de Casemiro o Modric, que se llevaron incluso las manos a la cara.

“Hemos hecho un partido muy serio”, reconoció el brasileño. “Este era un campo muy difícil, donde la afición aprieta mucho y hemos demostrado que somos un equipo de hombres. Es el camino para ganar títulos”, añadió Casemiro, que asistió a Ramos en el segundo tanto del Madrid, el sexto del central esta temporada, el 61º que marca de cabeza a lo largo de su carrera. “Veníamos de una semana eliminados de la Copa y era un partido complicado mentalmente. Hemos demostrado que podemos pelear por todo”, redondeó.

El tanto de Ramos daba al traste con el quinto partido de la temporada en el que Osasuna comenzaba mandando en el marcador, y dio forma a la segunda remontada del Madrid esta temporada, una reacción solo repetida ante la Real Sociedad en noviembre. “A partir de ese gol hemos jugado mucho mejor y ha sido un partido diferente”, apuntó Zidane. “En el balón parado tienen gente con mucha estructura como se ha demostrado con el segundo gol”, le acompañó Jagoba Arrasate, que no entró a valorar la fuerte entrada de Sergio Ramos sobre Rubén García al comienzo del partido. “Me acaban de comentar que podría ser merecedora de tarjeta roja, pero en el campo no me había parecido para tanto”, confesó Arrasate. El central del Madrid, muy señalado por el público desde ese momento, se encaró con la grada del Sadar tras su gol, a los que recriminó, según captaron las cámaras de televisión, el lanzamiento de un objeto que durante su celebración a punto estuvo de impactar sobre él.

Ya en los últimos diez minutos de partido el Madrid sacó lo que Arrasate calificó como “rodillo”, y los tantos Lucas Vázquez y Jovic certificaron la quinta victoria consecutiva de los blancos en Liga. “Me alegro por Jovic, porque necesitaba el gol. Es un delantero puro al que le puedes decir muchas cosas, que está bien, que juega bien, pero si no mete gol no está contento. Tiene que mejorar, pero me alegro por su gol, le va a venir bien”, apreció el técnico francés.

