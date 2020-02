La Real gana e Isak manda en el derbi de las excusas

En Anoeta salieron dos equipos mirando a Sevilla, para que nadie le quite la silla en la fiesta de abril, el mes de la Fería y de la final de Copa. La posibilidad de un duelo vasco por la disputa del título copero es una oportunidad que ninguno de los dos quiere desperdiciar. En realidad, a Real y Athletic lo que les interesa es jugar ellos, y luego la competición decidirá al contrincante, pero ambos jugaron con el campeonato de España en la mente. De repente, el resultado del partido no importaba tanto, aunque lo hiciera. La Copa servía como coartada.

Tanto Imanol como Garitano utilizaron de salida su plan B. Emplearon un equipo inicial con varios cambios con respecto a las alineaciones frente al Real Madrid y el Barcelona y también jugaron muy diferente de como lo suelen hacer. El Athletic no presionó; la Real no tocó. El partido se convirtió en una verbena sin banda de música. Correteaba la pelota de un lado a otro, sin ton ni son. La Real, por el que dirán, ya que jugaba en su campo, trataba de tener más el balón y de forzar un poco de entusiasmo en el ataque, pero ni por esas. Su única opción llegó en un disparo de Portu que rechazó Unai Simón, lo demás, escaramuzas y acercamientos al área de un Athletic que solo una vez inquietó a Remiro, en un disparo de Ibai desde la frontal. El día que se batía el récord de asistencia a Anoeta, el espectáculo no merecía la pena de tanto despliegue festivo en la grada.

RSO 2 - 1 ATH R. Sociedad Remiro, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Aihen Muñoz, Zaldua, Luca Sangalli (Januzaj, min. 58), Oyarzabal, Ander Guevara (Aritz Elustondo, min. 76), Merino, Portu y Willian José (Isak, min. 54). Athletic Unai Simón, Capa, Balenziaga, Unai Núñez, Yeray, San José, Kenan Kodro (Muniain, min. 45), Lekue, Beñat (Dani García, min. 61), Ibai Gómez y Villalibre (Williams, min. 54). Goles 1-0 min. 64: Portu . 1-1 min. 70: Williams . 2-1 min. 82: Isak . Árbitro José Luis Munuera Montero Portu (min. 62), Capa (min. 62), Dani García (min. 80) y Isak (min. 88). Portu (min. 62), Capa (min. 62), Dani García (min. 80) y Isak (min. 88). Muniain (min. 88). Muniain (min. 88). Estadio: Reale Arena

Muniain salió tras el descanso para darle un poco más de sentido al juego del Athletic, pero lo que revolucionó el partido fue la aparición de Isak. El jugador sueco apareció en el césped poco antes de que lo hiciera Williams y ambos se iban a convertir en protagonistas del partido. Isak desajustó él solito a la defensa del Athletic en tres acciones que retrataron a los centrales. El gol estuvo cerca, y llegó también en una jugada del prometedor futbolista escandinavo que se coronó unos días atrás en el Bernabéu. Fue él quien asistió a Portu, que a dos metros de la portería fusiló a Unai Simón.

El Athletic no sabía cómo pararlo, pero al menos logró enmudecer Anoeta en un contragolpe que condujo Muniain y culminó Williams para batir a Remiro, que tras el gol quiso reinventar el reglamento. Mientras los jugadores rojiblancos celebraban el empate, corrió raudo con la pelota hasta el centro del campo y apremió a sus compañeros para que sacaran de centro. En el otro campo no había nadie, y ese era el problema: los jugadores deben estar en su zona del terreno de juego para el saque. El portero no se sabe las reglas.

El partido se avivó, se hizo entretenido. Empujaba la Real , pero el Athletic tenía sus opciones. En una de ellas, el pase profundo de Muniain a Williams, que le hubiera dejado solo ante Remiro, le golpeó en el tacón. La pelota le cayó a la Real, que montó el ataque, y otra vez funcionó la conexión entre Portu e Isak. El pase del murciano lo remató el sueco a bocajarro. Salvó Simón a la primera, pero no pudo con la segunda.

Quedaba poco, el Athletic apretó, pero se ofuscó Muniain que derribó a Oyarzabal y vio la tarjeta roja. Llegó la tángana y el revuelo, como en un derbi de los de antes. Al menos, la mitad de un derbi, porque en el primer tiempo funcionaron las excusas.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.