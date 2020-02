Guerra en el Barça: Messi se enfrenta a Abidal

Eric Abidal se quiso reivindicar como secretario técnico del Barcelona cuando su cargo estaba más cuestionado que nunca desde la destitución de Ernesto Valverde y su argumentario fue tan cuestionable que provocó la reacción inmediata de Leo Messi. La irrupción del capitán expresa la convulsión que vive el equipo y el club y compromete seriamente la política deportiva del Barça.

Abidal cuestionó públicamente el comportamiento de la plantilla azulgrana y denunció la actitud de Xavi en dos entrevistas concedidas a Mundo Deportivo y Sport. “Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho”, argumenta el exjugador del Barça. “Hay cosas que como exfutbolista puedo oler”, continúa Abidal en una crítica directa a Valverde. “No miraba el resultado sino los partidos, cómo se jugaba, la táctica y el trabajo de los futbolistas que no jugaban mucho (...) Y después del clásico comenzamos a concretar su salida [Valverde]“.

El secretario técnico también replica a Xavi después que el excapitán fuera invitado a ocupar el cargo de entrenador antes que Quique Setién: “No le hicimos ninguna oferta a Xavi; si la tiene que la enseñe”, insiste. “No tiene tanta experiencia”. Y culmina su intervención con una referencia a Messi: “Estamos negociando y nuestra idea es hacer un contrato más largo que el de una renovación anual” —el jugador puede rescindir unilateralmente el acuerdo que tiene con la entidad hasta el 2021, año en el que precisamente están previstas las elecciones presidenciales a las que no puede concurrir Josep Maria Bartomeu.

Abidal y Bartomeu, quien también ejerce de vicepresidente deportivo, se citaron precisamente el pasado domingo en el Camp Nou. Había quien apostaba por la destitución del secretario técnico después que sus predecesores —Pep Segura, Robert Fernández y Zubizarreta— ya hubieran sido relevados del cargo por Bartomeu. La figura de Abidal, sin embargo, pareció salir fortalecida y sus declaraciones certificarían su continuidad en el Camp Nou. Hasta que llegó la reacción de Messi por instagram: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha y, además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

La réplica de Messi pone a Abidal en el disparadero y en una situación complicada a Bartomeu.

