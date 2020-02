Setién: “Me gusta tener plantillas cortas”

Cuando regresó de Arabia Saudí de disputar la Supercopa de España, el Barcelona se quedó sin Luis Suárez. El uruguayo estará de baja hasta mayo, tras pasar por el quirófano para operarse de una lesión en la rodilla derecha. No fichó un remplazo para el 9 y las únicas dos incorporaciones que realizó la secretaría técnica azulgrana, Trincão y Matheus, llegarán a Sant Joan Despí el próximo verano. Sin embargo, el Barça se desprendió de cuatro jugadores del primer equipo (Aleñá, Todibo, Wagué y Carles Pérez), más Abel Ruiz del filial, un posible recambio para Suárez. “Se puede pensar que el equipo es más débil, pero esto nunca se sabe. Sacar conjeturas o hipótesis es un desgaste que no merece la pena”, aseguró Quique Setién.

El técnico cántabro cuenta con 18 jugadores del primer equipo y también con Ansu Fati, que desde que comenzó la temporada trabaja con Messi y compañía. “Tenemos menos jugadores, pero hay un filial atrás. Estos chavales están preparados. Les estamos viendo y seguro que nos van a ayudar en caso de necesidad”, dijo Setién. Al técnico azulgrana no le molesta tener una plantilla corta, al contrario. “A mí lo que más me duele es hacer las convocatorias y dejar gente fuera. Con menos gente tienes a todo el mundo enchufado. Asumes riesgos, pero todo el mundo ve la posibilidad real de jugar. A veces es mejor tener a 20 que a 25, con cinco que no juegan nunca”.

Setién está entusiasmado con el regreso de Dembélé. “Vamos a hacer un fichaje extraordinario con Ousmane. Esto es un aliciente enorme para todos”, comentó. El francés, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, ya trabaja con sus compañeros después de hacer la rehabilitación en Doha. “De momento sería prematuro que entre en la convocatoria. Estamos pendientes de su evolución. No nos vamos a acelerar”, explicó Setién, que descartó la incorporación de Dembélé para el duelo de este domingo ante el Levante en el Camp Nou.

No tiene claro cómo va a organizar a sus muchachos Paco López, que llega al estadio del Barcelona después de perder los últimos tres partidos en LaLiga. “Siempre es mejor saber qué es lo que va a hacer el rival para estar más preparado. Sin embargo, eso no nos va a influenciar a nosotros en lo que hagamos. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta. No viene en una buena racha y llega a nuestro campo y frente a un equipo que está bien. El otro día hicimos un buen partido. La experiencia ante el Levante no es buena, sobre todo el último partido. Es un equipo incómodo. Que cuando le salen las cosas, le salen muy bien”, concluyó Setién.

