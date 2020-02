Cerezo: “El penalti era una revisión de VAR, con uve”

Mientras Simeone no quiso entrar demasiado en la jugada del posible penalti de Casemiro a Morata, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, si quiso analizar la jugada ante los micrófonos de Movistar. “Para mí era un penalti claro. Entiendo que es muy difícil pitar un penalti entre el Madrid y el Atlético. Pero el VAR está para dar justicia y claridad. Y aquí no ha habido ni justicia ni claridad”, se quejó Cerezo ante los micrófonos de Movistar. El dirigente rojiblanco incluso ironizó con el videoarbitraje “La jugada era una revisión de VAR, de VAR con uve no con be”. Cerezo también opinó sobre el fichaje frustrado de Cavani. La dirigencia rojiblanca ha recibido críticas por no haber concretado un fichaje que fue complejo desde un principio. Según el Atlético, el hermano del delantero uruguayo se descolgó a última hora con una comisión que rondaba los 20 millones de euros. “Me parece una vergüenza lo de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. Nosotros no estamos para que nos atraquen”, espetó el presidente rojiblanco.

Ya en la zona mixta, los jugadores del Atlético también hicieron referencia al posible penalti a Morata. El central Savic apuntó que él “vio penalti” en la acción de Casemiro sobre Morata, “pero hay que respetar el VAR y las decisiones de los árbitros”. “Cada gente tiene su opinión. La mía es que fue penalti. Pero yo no decido, decide el VAR y hay que respetarlo. Son los que mandan en esas situaciones”. “Yo vi penalti. Estaba lejos, pero me lo ha parecido. Mi opinión no cuenta mucho, para eso está el árbitro y el VAR. Por lo que sea han decidido que no era, así que nos toca aceptarlo. Tiene que ser lo mismo pitar un penalti en un estadio o en otro. Espero que así esté siendo", afirmó Llorente.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.