Open de Australia 2020: calendario y resultados de los partidos

Tras la ola de incendios que ha sacudido al país en los últimos meses y que ha acabado con la vida de más de mil millones de animales, Australia por fin es portada en los medios de todo el mundo por algo bueno: el primer grand slam del año. La competición comenzó el pasado 20 de enero y se prolongará hasta el próximo 2 de febrero en Melbourne.

Entre los españoles solo ha sobrevivido hasta cuartos del Open de Australia Rafa Nadal, que buscará un puesto en la semifinal el próximo 29 de enero ante el austriaco Dominic Thiem. Antes se impuso al australiano Nick Kyrgios, que no se lo puso fácil al manacorí (6-3, 3-6, 7-6, 7-6).

Por otro lado, Roger Federer ha pasado a semifinales tras vencer al estadounidense Tennys Sandgren, número 100 de la ATP, después de un duelo bastante complicado, en el que el suizo ha terminado remontando después de un 3-6, 6-2, 6-2, 6-7 y 3-6.

En el cuadro femenino Garbiñe Muguruza se enfrenta a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova en cuartos de final tras imponerse a la holandesa Kiki Berten en dos sets (6-3, 6-3).

Calendario del Open de Australia

Cuartos de final

Masculino

Martes 28 de enero

- Tennys Sandgren vs Roger Federer (3-6, 6-2, 6-2, 6-7 y 3-6)

- Milos Raonic vs Novak Djokovic (en juego)

Miércoles 29 de enero

- 04:30 (hora española) Stan Wawrinka vs Alexander Zverev

- 09:30 am (hora española): Rafa Nadal vs Dominic Thiem

Femenino

Martes 28 de enero

- Ashleigh Barty vs Petra Kvitová (7-6, 6-2)

- Sofia Kenin vs Ons Jabeur (6-4, 6-4)

Miércoles 29 de enero

- 01:00 (hora española) Anett Kontaveit vs Simona Halep

- 02:30 (hora española) Garbiñe Muguruza vs Anastasia Pavlyuchenkova

Semifinales

Masculino

30 de enero

- Semifinalista 1 vs Semifinalista 2

- Roger Federer vs Semifinalista 4

Femenino

30 de enero

- Ashleigh Barty vs Sofia Kenin

- Semifinalista 3 vs Semifinalista 4

Final

Masculina

2 de febrero

- Finalista 1 vs Finalista 2

Femenina

2 de febrero

- Finalista 1 vs Finalista 2

