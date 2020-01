Nadal - Thiem, cuartos de final del Open de Australia, en directo

Nadal y Thiem, rey y presunto heredero de la arcilla, se enfrentan en los cuartos de final del Open de Australia. Han chocado 13 veces hasta ahora, pero solo una vez lo hicieron en pista rápida. Fue en los cuartos de final de Nueva York y entonces se impuso el balear, después de un litigio memorable. Aquella noche, el español levantó un 0-6 de entrada y terminó rindiendo al austriaco en cinco sets. No obstante, el duelo de este miércoles no tiene fácil interpretación, puesto que solo se han enfrentado una vez y Thiem es imprevisible en ese otro hábitat. Si no puede ver la narración en directo, haga clic aquí.

Narrador deportivo 40-30 Set 1 Primera doble falta de Nadal en el partido que sitúa el 40-30 en el marcador del juego inicial. 29/01/2020 09:49 Narrador deportivo 40-15 Set 1 Derecha paralela de Thiem que se marcha muy larga. 29/01/2020 09:49 Narrador deportivo Ace para Rafael Nadal 29/01/2020 09:47 Narrador deportivo Winner para Rafael Nadal 29/01/2020 09:47 Narrador deportivo A punto de comenzar el encuentro entre Nadal y Thiem, el balear al servicio. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo Dominic Thiem, quinto en el ranking ATP, logró en 2019 su récord de títulos en un mismo año, cinco, incluido su primer Masters 1000 (Madrid) y quiere seguir mejorando registros en esta campaña. Ha sido dos veces finalista de un Grand Slam, en Roland Garros 2018 y 2019, y en ambos su verdugo ha sido precisamente Rafa Nadal, su rival de hoy. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo Rafa Nadal busca su primer título del año 2020 y poder proclamarse campeón del Open de Australia por segunda vez tras ganar el título hace ya más de 10 años, en 2009 ante Roger Federer. Desde entonces ha disputado la final en cuatro ocasiones y las ha perdido todas: dos ante Djokovic, una frente a Wawrinka y otra ante Federer. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo Esta será la sexta vez que se crucen en un Grand Slam y Rafa Nadal le ha ganado en todas las anteriores: Roland Garros en 2014, 2017, 2018 y 2019 y en el Open USA de 2018. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo Nadal y Thiem se han enfrentado previamente en 13 ocasiones, con el balance de nueve victorias del español y cuatro del austriaco. En 2019 se vieron las caras en dos ocasiones con un triunfo para cada uno. Thiem ganó en semifinales del Godó y Nadal se impuso en la final de Roland Garros. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo Más complicado ha sido el camino de Dominic Thiem que venció en tres sets en primera ronda a Mannarino pero tuvo que sufrir de lo lindo para superar en la segunda a Bolt en un encuentro que se fue al quinto set y en el que remontó un 2-1 en contra. También cedió una manga ante Fritz en tercera ronda para pasar a un triunfo más cómodo en cuarta ante Monfils. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo En el camino, el balear ha dejado a Dellien, Delbonis y Carreño, en primera, segunda y tercera ronda respectivamente, todos estos triunfos en tres sets, y en cuarta ronda a Kyrgios ante el que perdió el segundo set y certificó su triunfo ganando el tercero y cuarto en el tie break. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo Se viene partidazo en semifinales, entre Roger Federer y Novak Djokovic, y en la otra ya espera rival Alexander Zverev. Rafa será su rival si consigue superar el partido de hoy con éxito. 29/01/2020 09:46 Narrador deportivo Buenos días, Rafa Nadal busca adueñarse de la plaza que queda en semifinales de este Open de Australia 2020 y para ello debe derrotar en este encuentro a Dominic Thiem. 29/01/2020 09:46 EL PAÍS https://twitter.com/AustralianOpen/status/1222435618275225600 29/01/2020 09:42 EL PAÍS https://twitter.com/AustralianOpen/status/1222418698385772544 29/01/2020 08:26

