El campo del Unionistas de Salamanca, nevado antes de recibir al Real Madrid

Cubierto de nieve y hielo. Así ha amanecido este martes el campo de Las Pistas, donde juega el Unionistas de Salamanca, de Segunda División B, y donde este miércoles a las 21.00 el conjunto local recibe al Real Madrid en la eliminatoria a partido único de dieciseisavos de la Copa del Rey. "Es posible que mañana juguemos en una alfombra... blanca", ha tuiteado el conjunto salmantino.

La sede del encuentro ha sido objeto de polémica al contar la instalación con capacidad de unos 4.000 espectadores, estar rodeado el césped de unas pistas de atletismo y no dar tiempo a instalar gradas supletorias para aumentar el aforo para el duelo ante el Madrid. El Ayuntamiento de la ciudad castellanoleonesa propuso que el partido se jugara en el Helmántico -estadio propiedad del Salamanca CF UDS, equipo rival de Unionistas-, pero finalmente el club llegó a un acuerdo con el Consistorio para que el duelo se disputase en su feudo habitual.

El encuentro se disputará sin gradas supletorias que puedan aumentar el aforo, ya que, según el club, el gobierno local de Villares de la Reina (término municipal en el que se encuentran Las Pistas) no ha podido autorizar su instalación “dentro de los plazos necesarios”. Unionistas no se planteó en ningún momento otro escenario, pese a la presión del alcalde de Salamanca, el popular Carlos Manuel García Carbayo, de jugar en el Helmántico e incluso la oferta del Real Madrid de ceder el Santiago Bernabéu. “El club ha priorizado en todo momento el hecho de que el partido se celebrara en Salamanca, así como poder jugar en el lugar donde habitualmente disputa sus encuentros y donde ha conseguido todos sus éxitos deportivos para que sus socios y aficionados pudieran disfrutar en casa del partido más importante de la historia del club”, explicó el Unionistas en un comunicado. La Federación dio su visto bueno al campo en las anteriores fases del torneo, salvo por la iluminación, que no cubre la totalidad del terreno de juego. La solución ha pasado por la instalación de unas torretas de luz.

Como curiosidad, fue en Las Pistas donde el cubano Javier Sotomayor batió el 27 de julio de 1993 el récord mundial, todavía vigente, de salto de altura, con 2,45m.

