El Barça suelta lastre en Estambul

El Barça se quitó un enorme peso de encima en Estambul. Cuadró un partido formidable y, aun así, sufrió en varios momentos y hasta el final ante el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic, que no se resigna a perder su sexto viaje seguido a la Final Four. Prevaleció la tenacidad del Barça, que marcó el camino con una salida fulgurante, 0-11, llegó a mandar por 18 (12-30), pero no se libró de los sufrimientos que suele requerir una victoria en Estambul.

FENERABHÇE, 74; BARÇA, 80 Fenerbahçe: Westermann (0), De Colo (12), Datome (7), Derrick Williams (7), Thomas (2) –equipo inicial-; Nunnally (11), Mahmutoglu (0), Kalinic (12), Sloukas (14), Vesely (7), Muhammed (2) y Lauvergne (0) Barça: Hanga (6), Higgins (12), Claver (17), Mirotic (12), Davies (12) –equipo inicial-; Oriola (2), Abrines (0), Delaney (14), Kuric (5) y Tomic (0). Parciales: 12-24, 27-18, 17-19 y 18-19. Árbitros: Javor, Bissang y Foufis. Faltas técnicas a Sloukas, Delaney, Vesely, Pesic y al banquillo de Fenerbahçe, y una antideportiva a Hanga. Eliminado Vesely (m.37). Ulker Sports. 12.792 espectadores.

Mirotic marcó el camino, y Claver, Davies y Delaney lo siguieron con la determinación que precisaba su equipo. Consiguieron compensar las bajas prestaciones de Tomic, que acumuló muy pronto cuatro faltas, Oriola y Abrines. Mucho por parte de algunos, poco por parte de otros. Así se explican también los altibajos de los azulgrana que por momentos vieron cómo el Fenerbahçe remontó 18 puntos y ya en el último cuarto tomó ventaja (62-61).

Los triples de Delaney, la labor de zapa de Brandon Davies, que sacó de sus casillas a los pívots del Fenerbahçe, tanto a Vesely como a Lauvergne, y el trabajo constante, a veces sordo, a veces espectacular de Claver, propiciaron un último estirón del Barça (66-76).

El Fenerbahçe se estrelló ante la defensa por momentos impenetrable del Barça, favorecida por su dominio en el rebote, su rapidez de manos –el equipo turco cometió 17 pérdidas de balón por solo 9 de los azulgrana- y su mejor engranaje ofensivo. Obradovic asignó a Derrick Williams primero y a Kalinic después el marcaje a Mirotic.

El ala-pívot montenegrino es capaz de aportar lo suyo aun fallando los cuatro triples que lanzó y anotando solo 12 puntos. También sumó 11 rebotes y dos asistencias y recibió 8 faltas. Claver, con 17 puntos y un tres de tres en los triples, aprovechó las buenas circulaciones de balón y las vías de agua que creaba Mirotic en la defensa del Fenerbahçe. Ni De Colo, ni Derrick Williams, que falló los siete triples que lanzó, pudieron darle brillo al ataque de su equipo. El Barça respiró por primera vez este año en el que sumaba tres derrotas seguidas en la Euroliga y cuatro en sus últimos cinco partidos.

