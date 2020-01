Nadal y Federer, cada uno por su lado

Mientras el mundo observa a Australia y maldice los incendios, el tenis afronta con escepticismo el presente. A solo cuatro días del arranque del Open (del 20 de enero al 2 de febrero), tenistas y aficionados se preguntan por las condiciones en las que despegará un torneo entre interrogantes meteorológicos. No obstante, se anuncian lluvias para los próximos cinco días en el estado de Victoria, lo cual supone una magnífica noticia: el agua ayudará y, a priori, higienizará la atmósfera de Melbourne. Mientras tanto, el horizonte va cobrando forma y este jueves se sortearon los cuadros del primer grande de la temporada.

A Rafael Nadal le correspondió un estreno (el martes) contra el boliviano Hugo Dellien, de 26 años y 72 del mundo, con la segunda ronda de Roland Garros y el US Open el año pasado como intervenciones más meritorias. Un inicio, salvo contratiempo, amable para el número uno del mundo, que dispondrá de su primera opción en este 2020 para cazar los 20 majors de Roger Federer. Quiso el bombo disociar la ruta de ambos y unir el destino inmediato del suizo al de Novak Djokovic, de modo que no se toparían hasta una hipotética final, lo cual siempre es bienvenido. No obstante, librarse de Federer en el trazado no significa que Nadal vaya a tener un camino de rosas.

La lógica dice que en su trayectoria hacia la final, el balear (33 años) podría encontrarse con Joao Sousa o Federico Delbonis, y luego con Pablo Carreño; también, que a partir de los octavos se insinúa la amenaza del imprevisible Nick Kyrgios o el martillo de Karen Khachanov, y que a continuación Dominic Thiem tampoco representaría un duelo apetecible en los cuartos, dado que el austriaco está decidido a dar un impulso a su tenis sobre asfalto desde hace tiempo y, en este sentido, ha dado varios pasos adelante; en la penúltima estación, el gran escollo: Daniil Medvedev, el ruso que le llevó al extremo en Nueva York.

En cualquier caso, Nadal ya sabe que no coincidirá con Federer (debut con Steve Johnson) ni con el defensor Djokovic (Jan-Lennard Struff), al menos no hasta el próximo día 2; tampoco con el griego Stefanos Tsitsitpas, en el mapa competitivo del serbio y de Roberto Bautista, que a su vez se estrenará ante Feliciano López. Semifinalista el curso pasado en Wimbledon, el castellonense aspira a mantener la dinámica preparatoria –seis partidos y seis triunfos en la reciente ATP Cup– y también a franquear la barrera de los cuartos que firmó el año pasado en Australia. Llega Bautista como número nueve y en el mejor momento de su carrera, luego desea estar a la altura.

Garbiñe, otra vez entre algodones

En clave femenina, el sorteo le deparó un trazado de máxima exigencia a Garbiñe Muguruza. Por primera vez desde 2014, la hispano-venezolana no figura entre las 32 cabezas de serie del torneo y el terreno será inclinado desde la segunda ronda. Para empezar, la ganadora de dos grandes (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017) se medirá a una jugadora procedente de la fase clasificatoria, pero en la segunda estación ya tendría que lidiar con una rival de envergadura como Anastasija Sevastova (o Ajla Tomljanovic) y en el caso de progresar asoman Elina Svitolina, Amanda Anisimova, Kiki Bertens, Angelique Kerber o Karolina Pliskova.

En la antesala, Muguruza, dirigida por Conchita Martínez desde el banquillo, había ofrecido buenas señales en Shenzhen (semifinales) y Hobart, pero en este último evento tuvo que abandonar antes de disputar los cuartos debido a una infección viral que arrastra desde el lunes. Arrancará Garbiñe otra vez entre algodones, dado que en los seis ejercicios también tuvo que renunciar a algún torneo preparatorio por distintos contratiempos físicos. Mientras tanto, Carla Suárez enfila la recta final –se retirará a final de año, tras 12 años en la élite– en buenas condiciones, pero la suerte fue adversa con ella: en primer ronda se enfrentará a Aryna Sabalenka, undécima favorita.

LOS ESTRENOS DE LOS ESPAÑOLES CUADRO MASCULINO:

Rafael Nadal-Hugo Dellien

Roberto Bautista-Feliciano López

Fernando Verdasco-(rival de la previa)

Pablo Andújar-Michael Mmoh

Albert Ramos-Alex Bolt

Jaume Munar-Hugo Gastón

Alejandro Davidovich-(rival de la previa)



CUADRO FEMENINO:

Garbiñe Muguruza-(rival de la previa)

Carla Suárez-Aryna Sabalenka

Sara Sorribes-Veronika Kudermetova

Paula Badosa-(rival de la previa)

