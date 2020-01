Valverde dirige el entrenamiento mientras el Barça gestiona su relevo

Ernesto Valverde ha dirigido esta mañana el entrenamiento del Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper mientras la directiva delibera sobre el relevo del técnico. El entrenador azulgrana llegó a las instalaciones del club en Sant Joan Despí casi tres horas antes de la hora fijada (las 11.00) para el primer entrenamiento de la plantilla azulgrana después de su derrota el jueves pasado ante el Atlético en la semifinal de la Supercopa disputada en Arabia.

El club busca entrenador y el pasado jueves ya contactó con el exazulgrana Xavi Hernández y ahora técnico del Al-Asadd de Qatar, que descartó hacerse del equipo en este momento. Durante la noche del domingo se produjo una reunión de la cúpula directiva y deportiva del club en la que estuvieron presentes el presidente, Josep Maria Bartomeu; el directivo Javier Bordas; el CEO del club, Òscar Grau; el secretario técnico, Eric Abidal, y su ayudante, Ramon Planes. La directiva se reunirá este lunes por la tarde.

Guardiola e Iniesta han criticado el comportamiento del Barcelona. El entrenador del Manchester City, tras la goleada en el campo del Aston Villa (1-6), fue preguntado sobre la situación. El exjugador y entrenador azulgrana criticó los movimientos que ha llevado a cabo la directiva de Josep Maria Bartomeu. “Barcelona es un sitio especial porque ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde. No se merece esto. Ojalá se pueda solucionar pronto la situación, como socio de este club. Eso es todo”, comentó Guardiola.

Iniesta, excapitán azulgrana y ahora jugador del Vissel Kobe, japonés, indicó en declaraciones a Onda Cero: “Las formas del Barça están siendo un poco feas. Hay que tener un respeto hacia tu actual entrenador, las formas son lo que más te puede doler”. Y añadió: “La situación de Valverde queda muy debilitada. Espero que la situación del Barça se solucione porque no es agradable lo que está pasando ni para el entrenador, ni para los jugadores ni para el aficionado”.

Luis Enrique también fue preguntado en el estadio Rey Abdullah, durante el descanso de la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Atlético. “Valverde es un entrenador muy experimentado que ha ganado muchos títulos”, dijo el seleccionador español a los micrófonos de Movistar +. “Empatizo con Valverde porque me cae de maravilla. Está haciendo muy buen trabajo. Es líder y está en disposición de ganar todos los títulos y es uno de los mejores entrenadores españoles”.

