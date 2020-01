Fernando Alonso disfruta en las dunas: “La mejora ha sido espectacular”

Fernando Alonso completó este jueves una muy buena especial en una jornada en la que aparecieron las primeras dunas, no muy grandes y con mucha vegetación. Terminó séptimo, tras perder apenas 12 minutos con Carlos Sainz. El terreno empieza a cambiar y el piloto español lo agradece. “En las piedras, en los ríos secos, no estoy tan cómodo como en la arena. Cuando hay mucha piedra voy muy cuidadoso siempre para no pinchar. Con estos coches, a diferencia de los buggies, tienes que ir siempre con las ruedas muy rectas, porque apenas apoyas el flanco se corta el lateral, así que vas siempre muy incómodo”, explicó al final de la etapa.

Su progresión es magnífica. No para de repetirlo y repetírselo día tras día. “En agosto fuimos a Namibia, teníamos el coche aparcado, había que salir hacia atrás y luego subir un montoncito de arena del tamaño de un coche, de poco más de un metro. Cuando metía primera paré el coche y le pregunté a Marc: ¿Por dónde subimos ahora? Me dijo: De frente. Y yo: Pero por dónde?. De frente. ¿Pero subimos? Y me dijo: Sí. ¡Y era un metro de arena! “La mejora ha sido espectacular, de confianza y de ganas”, dice.

“La ayuda de todos mis compañeros, de De Villiers, de Al Attiyah y, sobre todo, de Marc Coma, que tiene millones de kilómetros en las dunas y en esta carrera han hecho que pudiese comprimir lo que me hubiese llevado años de preparación y que lo hiciera en siete meses”.

